Niger, la Francia avvia l'evacuazione dei connazionali

Di Euronews

Via i cittadini francesi dal Niger. La decisione é stata presa dopo gli attacchi all'ambasciata e la chiusura dello spazio aereo. Burkina Faso e Mali spalleggiano il colpo di stato

La Francia ha dato il via alle operazioni per allontanare i suoi connazionali dal Niger, dopo le proteste anti-francesi a Niamey che si sono scatenate dopo il colpo di stato militare e dopo la chiusura dello spazio aereo del Niger che ha reso impossibili le partenze regolari.

La Francia aveva già annunciato che la situazione, sul piano della sicurezza, si andava deteriorando ed è precipiata nelle ultime ore dopo che dopo che il colpo di stato ha ottenuto l'appoggio di altre nazioni dell'Africa occidentale governate da soldati ammutinati. La Francia si è anche resa disponibile per evacuare altri cittadini europei intenzionati a lasciare il Paese.

Il ministero degli Esteri tedesco consiglia, in linea di principio, a tutti i cittadini tedeschi presenti a Niamey di accettare questa offerta.

Il governo italiano ha deciso di offrire ai concittadini presenti a Niamey la possibilità di lasciare la città con un volo speciale per l'Italia. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani.

Negli alberghi della capitale, francesi e altri cittadini europei hanno dunque preparato le valigie in attesa di conoscere le modalità dell'evacuazione.

L'evacuazione è stata annunciata dall'ambasciata di Francia in un'e-mail inviata ai cittadini francesi a Niamey. Si specificava di portare in valigia una piccola borsa a persona e di portare con sé acqua, un po' di cibo, telefoni e batterie.

La nuova giunta militare, salita al potere, accusa i francesi di cercare di interferire per il reintegro di Bazoum, circostanza negata dal ministero degli Esteri francese . Emmanuel Macron ha promesso un'azione immediata e senza compromessi in caso di attacco ad un solo cittadino francese . A Parigi è stato istituito un centro di crisi per organizzare le evacuazioni mentreBruxelles appoggia le sanzioni stabilite dal gruppo di nazioni africane ECOWAS controi ribelli.

Queste le dichiarazioni di Nabila Massrali, portavoce degli Affari esteri dell'Ue

"Abbiamo chiaramente affermato il nostro sostegno a tutte le misure adottate dall'ECOWAS durante il vertice del 31 luglio in risposta al colpo di Stato. Tuttavia, finora non abbiamo ricevuto alcuna richiesta dall'ECOWAS. Se dovessimo ricevere una richiesta, la esamineremmo per definire il modo migliore per rispettare gli impegni politici assunti."

Il sostegno esterno

Intanto il Mali e il Burkhina hanno dichiarato il loro sostegno al colpo di Stato come spiega il Colonnello Abdoulaye Maiga, della giunta del Mali:

"I governi di transizione del Burkina Faso e del Mali avvertono che qualsiasi intervento militare contro il Niger sarà considerato come una dichiarazione di guerra contro il Burkina Faso e il Mali".

Nelle ultime ore è fallita anche la mediazione del presidente del Ciad che ha incontrato il suo omologo nigeriano Mohamed Bazoum, che ora si trova agli arresti domiciliari. le posizioni restano lontane e inconciliabili.

I precedenti dell'attività di ECOWAS

Negli anni '90, l'ECOWAS è intervenuta in Liberia durante la guerra civile, uno dei conflitti più sanguinosi dell'Africa . Nel 2017, l'ECOWAS è intervenuta in Gambia per impedire al predecessore del nuovo presidente, Yahya Jammeh, di disturbare il passaggio di poteri.