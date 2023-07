In carcere il figlio del presidente colombiano Gustavo Petro

Avrebbe ricevuto un'ingente somma di denaro da alcuni uomini del malaffare che sarebbero serviti alla campagna elettorale del padre. Il capo dello stato "non interferirà nelle indagini"

Il figlio maggiore del presidente della Colombia Gustavo Petro, Nicolás, è stato arrestato nell'ambito delle indagini che lo accusano di essere colpevole di riciclaggio di denaro e arricchimento illecito.

Nicolás Petro, che è anche deputato dell'assemblea del dipartimento dell'Atlantico (una delle 32 suddivisioni amministrative della Colombia), avrebbe ricevuto, secondo la procura generale, somme di denaro ingenti dalla malavita destinate a finanziare la campagna elettorale di suo padre.

È finita dietro le sbarre anche l'ex moglie di Nicolás Petro, Day Vásquez, che nei primi mesi del 2023 era uscita allo scoperto denunciando il presunto reato del suo ex coniuge.

La donna aveva dichiarato che l'ex marito aveva intascato circa 800 milioni di pesos colombiani (180 mila euro circa) da due potenti uomini, precisando però che i soldi non avevano raggiunto le casse della campagna elettorale del padre.

Il capo dello stato ha dichiarato su X, la piattaforma meglio nota in passato come Twitter, di essere mortificato nell'apprendere la notizia e che non interferirà nelle attività del procuratore. "Auguro a mio figlio buona fortuna e forza, perché possano questi eventi forgiare il suo carattere e permettendogli di riflettere sui propri errori", ha scritto Petro su Twitter.