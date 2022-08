Colombia, la svolta di Petro: mano tesa ai ribelli

Prima sospende l'ordine d'arresto ai ribelli dell'Eln, poi ordina ai soldati di trasformarsi in un esercito di pace, Gustavo Petro, neopresidente della Colombia, vuole mettere fine ai decenni insanguinati per aprire un nuovo capitolo della storia colombiana.

Victor Orlando Cubides, alias Aureliano Carbonell, comandante dell'Eln, in un incontro a L'Avana con i rappresentanti colombiani del 12 agosto Ismael Francisco/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Con un decreto, firmato venerdì, Petro ha ordinato di "ristabilire i protocolli" di sicurezza in modo che i capi negoziatori dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln), costretti a restare a L'Avana negli ultimi quattro anni a causa dei mandati di cattura spiccati dal precedente governo, possano "ricollegarsi" con la "loro organizzazione". La decisione prevede "la sospensione dei mandati di cattura e degli ordini di estradizione dei negoziatori, in modo che possa iniziare un dialogo con l'Eln".

Petro ha teso la mano anche al Clan del Golfo, la più grande organizzazione armata di narcotraffico. "Invito quelli che fanno parte dei cosiddetti gruppi di autodifesa a iniziare un cammino simile per portare la pace nel paese" ha detto sabato. A differenza del trattamento riservato all'Eln, Petro ha proposto una trattativa legale al Clan affinché si sottometta allo Stato in cambio di benefici penali non meglio precisati.

Mercoledì i ribelli dell'Esercito di liberazione nazionale hannno liberato sei membri delle forze di sicurezza colombiane come segno distensivo verso il nuovo presidente.

Ivan Duque Ivan Valencia/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

I colloqui di pace erano stati avviati dall'ex presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) che aveva portato a buon fine quelli con le Farc nel 2016. Ma erano stati interrotti nel 2019 dall'ex presidente Ivan Duque, dopo un attentato con autobomba realizzato dall'Eln contro una scuola di formazione della polizia, in cui morirono 22 persone oltre all'aggressore. Dopo l'attentato Duque ordinò la cattura dei delegati dell'Eln e l'estradizione da Cuba, ignorando gli accordi che le parti avevano concordato, con la mediazione di garanti internazionali. Questi accordi stabilivano il ritorno sicuro nel territorio colombiano dei negoziatori dell'Eln nel caso in cui i colloqui non fossero andati a buon fine, ma Duque ha insistito per fare pressioni sul governo cubano, il che ha deteriorato le relazioni tra i due paesi.

"L'esercito di pace"

In una cerimonia tenutasi in una scuola per cadetti nel nord di Bogotá, Petro ha stabilito un nuovo corso per le forze armate e le forze dell'ordine, che per la prima volta hanno giurato fedeltà a un ex guerrigliero.

Petro alla cerimonia militare Fernando Vergara/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Il primo presidente di sinistra della Colombia, che negli anni Settanta si ribellò impugnando le armi contro lo Stato prima di firmare la pace nel 1990, avverte le truppe di dover cambiare il concetto di guerra vista la decisione di dialogare con l'Eln e proporre accordi con gli altri gruppi affinché cessino le violenze in cambio di benefici penali.

Il presidente ha sottolineato che la sua "sfida" più grande è quella di costruire i "pilastri fondamentali di una pace che diventi definitiva". La Colombia ha attualmente 228mila soldati e 172mila poliziotti, la forza più grande del continente dopo quelle del Brasile.

Il presidente colombiano ha sottolineato che il futuro “esercito di pace” dovrà fare i conti con la “funzione essenziale di difesa della sovranità nazionale” di fronte a minacce come la criminalità organizzata legate al narcotraffico.

In questo senso, ha sottolineato ancora una volta il "fallimento" della lotta alla droga: "Finché si manterrà una politica sbagliata contro la droga, i colombiani continueranno a uccidersi a vicenda (...) dobbiamo premere per cambiamenti globali" del problema.

Nel suo messaggio ai militari, Petro li ha invitati ad assumersi anche la cura "della foresta amazzonica" come una "questione di sicurezza nazionale" e li ha chiamati a sviluppare industrie nel settore dei trasporti aerei e fluviali.

Allo stesso modo, all'interno del piano di trasformazione delle Forze armate, ha proposto il libero accesso alle scuole militari e un nuovo sistema di promozione che consente anche a un soldato semplice di raggiungere il grado di generale.