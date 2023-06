Di euronews

I parenti della madre, deceduta nell'incidente aereo, chiedono l'affido (il papà è ancora vivo)

Nel video qui sopra le prime immagini dei bambini colombiani ritrovati sani e salvi nella foresta ammazzonica dopo un incidente aereo e dopo aver vagato per la giugla per 40 giorni.

La storia dei bambini è quasi la trama a lieto fine di un film. L'intreccio si sviluppa in un crescendo di fatti e eventi che tengono con il fiato sospeso fino alla fine.

La salvezza viene dall'azione dei militari che lasciano nella giungla kit di sopravvivenza, di cui i bambini si serviranno lasciando a loro volta tracce per essere ritrovati. In loro aiuto è giunto quel sapere antico tramandato da generazioni che solo gli abitanti della giungla conservano preziosamente.

Nell'incidente aereo i bambini hanno perso la madre. Adesso sono ricoverati in un ospedale di Bogotà.

Per Adriana Velasquez del Colombian institute of family welfare : "I bambini adesso si trovano in un ambiente protettivo solo in seguito vedremo cosa diranno i servizi sociali".

La questione di chi si occuperà dei bambini si annuncia complessa, i fantastici quattro hanno ancora il papà ma i parenti della mamma vogliono prendersene cura.