Una nave con a bordo più di 3.700 veicoli è in fiamme da tre giorni per cause ignote. L'impresa è trainarla in un luogo sicuro per evitare il peggio

Le squadre speciali di salvataggio sono riuscite a salire a bordo della nave cargo andata in fiamme al largo della costa olandese nel mare di Wadden che trasportava più di 3.700 auto dalla Germania all'Egitto. La priorità è evitare che il relitto ceda e affondi in mare provocando lo sversamento di petrolio. La "Fremantle Highway" verrà ora portata in un ancoraggio temporaneo a 16 chilometri a Nord dell'isola di Schiermonnikoog. L'operazione è diventata più probabile grazie all'abbassamento delle temperature a bordo e alla riduzione delle fiamme. Questi miglioramenti hanno permesso fissare cime da traino anche nella parte più superiore della nave e di svolgere meglio le operazioni spostamento. La presenza di auto elettriche ha aggravato ulteriormente la situazione visto che le batterie agli ioni di litio bruciano con un'intensità doppia rispetto a un incendio normale. Cape Canaveral, decollo ok per Falcon 9

La nave cinese della discordia è arrivata nello Sri Lanka: India e Usa temono un caso di spionaggio Le cause dell'incendio sono ancora ignote. L'Autorità marittima di Panama, Stato in cui la nave è registrata, ha avviato un'indagine. I Paesi Bassi hanno promesso collaborazione, ha dichiarato il Dutch Safety Board. Un membro dell'equipaggio è morto durante l'incendio, altri sette uomini sono feriti.