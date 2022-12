Proseguono senza sosta le ricerche dei marinai ancora dispesi dopo il naufragio della nave militare thailandese Htms Sukhothaial largo di Bang Saphan. Sono in tutto 30 quelli che mancano all’appello dopo che uno di loro è stato ritrovato vivo. Le autorità di Bangkok fanno sapere che sono riuscite a salvare 75 membri dell'equipaggio soccorsi da un’altra nave, alcuni sono stati trasportati in ospedale.

L’imbarcazione con a bordo 106 persone si è capovolta in seguito ad una tempesta, affondando nelle acque del Golfo di Siam, nell’oceano Pacifico. Un portavoce della marina militare thailandese ha fatto sapere che è stata aperta una inchiesta in quanto 'non era mai accaduto un disastro simile a una nave della loro flotta.

La nave con missili a cannoni

L'imbarcazione Htms Sukhothai, costruita per la marina negli Sati Uniti a metà degli anni 80, era armata di missili a cannoni. Al momento dell’incidente era di pattuglia a soli 32 chilometri a ovest di Bang Saphan, nella provincia di Prachuap Khiri Khan, quando è stata sorpresa da una forte burrasca in mare.

La nave, lunga 76 metri e con un dislocamento di mille tonnellate, si è inabissata dopo aver subito una serie di problemi al motore. I funzionari thailandesi hanno spiegato dopo aver imbarcato molta acqua si è allagato lo scafo creando un cortocircuito nella sala macchine. Lanciati numerosi SOS sono intervenuti i soccorsi con navi, aerei ed elicotteri dell’esercito.