Di Euronews

Lo zoo si trovava in un edificio di cinque piani e ospitava lemuri, procioni, pappagalli, caimani, tartarughe e altri animali esotici. I servizi di emergenza locali hanno inizialmente riferito che l'incendio è partito dal tetto

In gabbia, come vuole la legge degli uomini, ed esposti al fuoco senza poter fuggire. Più di 200 animali sono morti nell'incendio divampato nello zoo privato “Tropic Park” di Yevpatoria, in Crimea.

Due orsi sono però sopravvissuti al rogo. Gli animali sono stati esaminati da un veterinario e sono risultati sani, come riferito dai media russi.

"Li ho esaminati, non presentano ferite e non hanno subito traumi. Naturalmente, hanno visto questo orrore, questo fuoco. Potrebbero insorgere alcuni problemi a causa dello stress. Ma gli orsi saranno monitorati", ha detto il veterinario Vasily Peskovoy.

Uno degli orsi sopravvissuti al rogo AP Photo

La procura della Crimea ha aperto un'indagine sull'incidente.