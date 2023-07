In che modo i piatti locali del Qatar si sono evoluti grazie al commercio con altre nazioni? Euronews è andata nella penisola di Zekreet per scoprirlo.

Questa settimana Euronews esplora i cibi tradizionali del Qatar per scoprire come gli chef e gli amanti del cibo utilizzano spezie e ingredienti provenienti da tutto il mondo per rendere unica la sua cucina.

Nel caldo del deserto un sorso di caffè arabo è sempre gradito. Nella penisola di Zakreet, nella parte occidentale del Qatar, gli abitanti del luogo hanno unito il caffè del vicino Yemen con una spezia indiana per creare una bevanda dal gusto unico.

A differenza del caffè tradizionale, questa miscela leggermente tostata è di colore giallo e ha una consistenza cremosa e delicata, con una nota di spezie. "I sapori principali provengono dalle spezie che aggiungiamo - dice dice l'imprenditore del Qatar, Khaled Alrayes -. C'è il cardamomo, poi ci sono le spezie che gli conferiscono ricchezza e un sapore caratteristico".

La fiera estiva di Katara Euronews

A parte la cultura del caffè, la regione vanta una scena gastronomica internazionale influenzata dai 2,3 milioni di espatriati che vivono nel Paese. Il Qatar ha un'ampia gamma di ricette tradizionali che prendono spunto dai Paesi vicini.

Al di fuori della capitale Doha, la maggior parte del territorio è un deserto piatto e arido. "Il Qatar non era autosufficiente, doveva importare diversi prodotti dall'estero - dice Randa Sheik, scrittrice e blogger di cucina -. Così, abbiamo spezie comuni come la curcuma, per esempio, e il cumino. Sono state portate dall'India. Abbiamo anche l'acqua di rose. L'acqua di rose viene dall'Iran. Quindi, abbiamo importato questi ingredienti da molti Paesi diversi e anche le materie prime - riso, pane, pollo e altre carni - e poi li abbiamo combinati loro per creare piatti deliziosi".

Quali sono i piatti tradizionali più popolari del Qatar?

Machboos, saloona, madrouba e harees sono quattro piatti tradizionali del Qatar che vengono gustati in tutto il mondo arabo, ma ogni Paese offre il suo tocco unico. Il machboos è il piatto nazionale del Qatar, del Bahrein, del Kuwait e degli Emirati Arabi Uniti. Il pollo, il pesce o l'agnello vengono prima marinati in una ricca miscela di spezie e poi mescolati con aglio, zenzero e peperoni prima di essere grigliati e serviti su un letto di riso basmati.

L'antico commercio di spezie del Qatar è stato la chiave per elevare i suoi piatti tradizionali. Spezie come lo zenzero, l'anice stellato e il pepe nero sono state portate dal subcontinente indiano, mentre l'aglio e il cumino hanno attraversato il deserto da est del Mediterraneo.Frutti secchi come il loomi, altrimenti noto come lime nero, sono arrivati dall'Oman.

Alcuni dei piatti tradizionali del Qatar Euronews

Questi elementi sono diventati ingredienti base della cucina qatariota: le influenze interculturali continuano a elevare la scena gastronomica del Qatar. Ogni anno centinaia di venditori si riuniscono da tutto il mondo alla fiera estiva di Katara per esporre e vendere i prodotti dei loro Paesi d'origine, tra cui spezie, cibi internazionali, oud - un olio legnoso e profumato - gioielli e artigianato.

La fiera dura due settimane e offre alla gente del posto la possibilità di provare molte prelibatezze internazionali. Yunis Ghallab è un miscelatore di spezie dello Yemen. Viene alla fiera da più di dieci anni ed è orgoglioso di portare i migliori prodotti dello Yemen.

L'oro liquido dello Yemen

"Portiamo sempre il miele yemenita, il miele di giuggiola è il numero uno nel suo genere - dice Ghallab -. Abbiamo spezie speciali, usate in piatti come il machboos. Facciamo anche miscele per riso bianco".

Il miele di giuggiola è famoso per i suoi benefici per la salute. Si ricava dai fiori aromatici dell'albero di Sidr, che cresce incolto nel deserto dello Yemen e della regione pakistana di Potohar.

Il miele di giuggiola dello Yemen è considerato uno dei migliori al mondo Euronews

Ricette tradizionali per ogni gusto

Noor Al Mazroei, una chef del Qatar, ha creato un mercato per le versioni salutari dei piatti popolari del Qatar nel tentativo di diversificare la cucina locale e renderla accessibile a persone con intolleranze e allergie.

La chef qatariota Noor Al Mazroei Euronews

Sebbene il machboos sia tradizionalmente preparato con la carne, Al Mazroei sostiene che può essere preparato anche in modo vegetariano o vegano. "Poiché la ricetta non prevede ingredienti specifici da utilizzare, è più una questione di gusto - dice Al Mazroei -. Ad alcuni piace aggiungere cipolla e pomodoro. Ad alcuni piace aggiungere più curcuma. Ad alcuni piace renderlo un po' più piccante. Quindi, è come uno spazio in cui si può essere creativi e condividere il proprio amore per il cibo".

Al posto del riso basmati, queste ricette tradizionali possono essere realizzate anche con grano saraceno o quinoa. Dalle ricette innovative e moderne del Qatar alla scoperta di nuove rivisitazioni di vecchi classici: il Qatar offre al Golfo una rivisitazione della cucina araba tradizionale.