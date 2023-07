I veicoli aerei senza pilota hanno svolto un ruolo vitale - e devastante - nella guerra in Ucraina.

A partire da settembre, gli alunni delle scuole russe impareranno a manovrare i droni da combattimento.

Il senatore Artem Sheikin ha annunciato le lezioni che vedranno gli studenti imparare il funzionamento dei veicoli aerei senza pilota (UAV) come parte del programma "Fondamenti di sicurezza della vita".

Gli studenti del 10° e 11° anno saranno anche addestrati a utilizzare fucili d'assalto e bombe a mano come parte del programma.

Il Ministero della Difesa russo ha già approvato i piani e la loro attuazione è prevista a partire dal primo giorno di settembre, ha dichiarato l'agenzia di stampa RIA.

Il vice ministro della Difesa Ruslan Tsalikov ha dichiarato che il programma includerà informazioni operative di base e metodi per contrastare le armi nemiche, compresi gli UAV.

I droni sono stati utilizzati per identificare - e attaccare - le posizioni nemiche nella guerra in Ucraina.

Entrambe le parti hanno fatto ricorso ad attacchi aerei su obiettivi militari e civili mentre la sanguinosa battaglia infuria sul fronte, con la Russia che ha colpito aree residenziali con i droni.

L'elenco dei droni utilizzati in battaglia è ampio. Ora include il Bayraktar TB2 turco, lo Switchblade 300 e 600 americano e lo Shahed 136 iraniano, solo per citarne alcuni.

Citando l'intelligence della difesa, il Ministero della Difesa britannico ha definito il programma uno sforzo per imporre un "patriottismo militarizzato".

"La rinnovata enfasi della Russia sull'induzione militare dei bambini è in gran parte uno sforzo per coltivare una cultura di patriottismo militarizzato piuttosto che per sviluppare una vera capacità", ha dichiarato in un comunicato.