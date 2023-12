Di Maria Michela D'Alessandro

In Ucraina, dal febbraio 2022 sono aumentate le scuole dove si insegna a pilotare i droni: diversi i corsi sia per i civili che per i militari

Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina la "Global Drone Academy" ha rilasciato quasi 2mila e cinquecento attestati per pilotare un drone: oltre 3mila studenti iscritti e quattro programmi di addestramento per l'uso dei droni nelle zone di combattimento.

In meno di due anni l'industria ucraina dei droni, che comprende circa 200 produttori, è cresciuta in modo esponenziale con più di 20 istituzioni che organizzano la formazione degli operatori di droni, gratuita per le forze armate.

Eppure, l'industria di droni del Paese è in grado di soddisfare solo il 10-15 per cento delle esigenze dell'esercito ucraino: secondo le stime e la situazione sul campo di battaglia, l'Ucraina avrebbe bisogno di circa 200mila droni First person view (Fpv) al mese, una cifra pari alla domanda annuale di quella dei proiettili di artiglieria.

Necessario che la produzione aumenti così come la formazione: la "Global Drone Academy", fondata all'inizio della guerra su larga scala a Kiev, ha da poco aperto una seconda sede a Kharkiv, nel nord del Paese.

Il primo corso dura 5 giorni, due dei quali sono dedicati alle lezioni teoriche: finora solo il corso base è gratuito per i militari di Kharkiv, ma in futuro si prevede di organizzarne uno sul controllo dei droni Fpv, ovvero quelli pilotati attraverso le immagini riprese da una telecamera installata sul dispositivo.

Un corso per imparare a pilotare droni a scuola

Dopo due anni di scuola con una guerra in corso, la scorsa estate il ministro dell'Istruzione e della scienza ucraino Oksen Lisovyi ha annunciato che potrebbe essere inseritauna nuova materia tra quelle in programma nel Paese: un corso per imparare a pilotare i droni.

Lisovyi aveva scritto sui suoi canali social che il ministero stava lavorando proprio all'aggiornamento della disciplina scolastica "Difesa dell'Ucraina", sottolineando che c'è una richiesta da parte degli studenti sui temi di primo soccorso, della sicurezza delle mine e del controllo dei droni. Il ministro aveva poi annunciato che da settembre sarebbe iniziato un progetto pilota nelle scuole di varie regioni dell'Ucraina.