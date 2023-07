La Russia dichiara guerra alle persone transgender

In un disegno di legge approvato dalla Duma, vengono vietate le operazioni chirurgiche per il cambio di sesso. Ma "queste persone non smetteranno di esistere"

In Russia non c'è spazio per le persone transgender. La Duma, il ramo più basso del parlamento, ha votato una legge che vieta qualsiasi operazione chirurgica per il cambio di sesso. Al suo terzo passaggio, gli emendamenti apposti prevedono la possibilità di annullare un matrimonio se uno o entrambi gli sposi lo effettuano, così come l'interdizione del diventare genitore adottivo per le persone transgender. Nel testo, che dovrà essere approvato dal Consiglio Federale prima di essere firmato dal presidente Vladimir Putin, l'unica eccezione prevista è per anomalie fisiologiche congenite nei bambini. "I farmaci possono essere acquistati perché sono usati per trattare altre patologie e i pazienti si automedicheranno, prescriveranno e prenderanno questi farmaci da soli", ha detto a Reuters il chirurgo Andrei Istranov. "Questa legge non elimina l'esistenza di queste persone, che semplicemente rimarranon prive di cure mediche". La Russia contro la "propaganda gay" L'iniziativa legislativa in questione fa parte di un disegno più ampio del presidente Putin, che comprende il restringimento dei diritti di libertà di pensiero e della comunità Lgbtq+, esacerbato dal 24 febbraio. Nel contesto dell'invasione dell'Ucraina, rimarcare le distanza da un Occidente definito confuso e in crisi di identità, secondo la strategia del Cremlino, è propedeutico a infondere ancor di più il sentimento di appartenenza alla nazione dei cittadini russi. Lo scorso dicembre, gli emendamenti firmati dallo stesso Putin nella legge contro "la propaganda gay", prevedono punizioni ancora più severe per chi promuove "relazioni e preferenze sessuali non tradizionali". "Una volta che il disegno diventerà legge, le ripercussioni saranno pesanti, in quanto alle persone transgender sarà negato il diritto all'assistenza medica, che è costituzionalmente garantito", ha dichiarato Alyoshina alla CNN. "Questa legge non è solo discriminatoria, è un vero e proprio genocidio delle persone transgender".