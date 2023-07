Armi ucraine ai cartelli messicani?

Di Euronews

Una terribile fake news che abbiamo smontato

Le armi inviate in Ucraina finiscono nelle mani dei cartelli della droga messicani? Questo è quello che dicono alcune persone sui social media. Ma è vero?

Tutto è iniziato quando una presentatrice televisiva messicana ha pubblicato questo video su Twitter dicendo “Nello stato di Tamaulipas, un presunto membro del Cartello del Golfo è stato registrato con una delle armi più esclusive e potenti, un "razzo javelin", che è stato utilizzato durante la guerra in Ucraina per un valore compreso tra 20.000 e 60.000 dollari. "

Ciò ha portato centinaia di utenti di Twitter ad affermare che le armi inviate dalla NATO sono state vendute sul mercato nero a cartelli messicani e altre organizzazioni criminali in tutto il mondo

Queste paure sono state utilizzate come arma da accounts pro-Cremlino. Ma ci sono molti elementi fuorvianti in queste affermazioni

Cosa diceva il servizio giornalistico?

Il segmento televisivo messicano è stato effettivamente tradotto male e il conduttore menziona l'Ucraina solo una volta durante il servizio, senza mai dire che l'arma vista nel video fosse stata contrabbandata da lì.

L'arma è un javelin?

Abbiamo contattato Raytheon Technologies, la società che produce i javelin e questo è quello che ci hanno detto: “Il video non mostra un javelin, che è di dimensioni e forma diverse. Secondo gli esperti di armi, l'arma nel video è un lanciarazzi AT-4 fabbricato in Svezia

È molto più piccolo del Javelin e meno costoso: circa 1.500 euro rispetto ai 175.000 euro di un Javelin

Un lanciarazzi ucraino potrebbe finire nelle mani di un cartello della droga?

C'è la possibilità che queste armi vengano vendute illegalmente a organizzazioni criminali? Ecco cosa ne pensa un esperto di commercio illegale di armi...

Dice Nils Duquet, esperto di commercio di armi: "È molto, molto improbabile che al momento i cartelli della droga messicani possiedano effettivamente armi provenienti dall'Ucraina. Sappiamo che il traffico di armi è generalmente un fenomeno regionale. Quindi, se c'è traffico al di fuori dell'Ucraina, in realtà comparirebbe prima nei paesi vicini, non immediatamente negli altri continenti. E in realtà non abbiamo visto alcuna prova credibile del traffico di armi da fuoco fuori dall'Ucraina già negli ultimi due anni".