Di Euronews

L'Ucraina nella Nato? Se ne discute al vertice dell'Alleanza atlantica a Vilnius. Ancora da definire la tabella di marcia

Ucraina nella Nato: è la priorità in cima all'agenda dei leader dell'Alleanza atlantica riuniti per un vertice di due giorni in Lituania.

Individualmente, i membri della Nato continuano a fornire sostegno militare a Kiev, che gode anche di un'ampia apertura sul dosseir adesione. Quello che manca è un calendario: l'assenza di una tabella di marcia rende perciò opaco l'iter.

L'Ucraina spera almeno in solide garanzie di sicurezza.

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, non dà maggiori delucidazioni: "Abbiamo ribadito più volte che, naturalmente, spetta agli alleati e all'Ucraina decidere quando è il momento giusto perché diventi un membro a pieno titolo", dice.

Il compito più urgente ora è garantire che l'Ucraina prevalga come nazione sovrana e indipendente in Europa. Se l'Ucraina non prevale, non c'è alcuna questione di adesione da discutere Jens Stoltenberg Segretario generale della Nato

Viktorija Čmilytė-Nielsen, presidente del parlamento lituano, chiede un percorso più chiaro: "Riaffermiamo la nostra unità e indichiamo all'alleanza la necessità di dare un chiaro messaggio all'Ucraina in relazione alla sua adesione alla Nato. Inoltre, il blocco deve concordare una chiara tabella di marcia, dire come tutto questo avverrà".

Alla vigilia del vertice, l'Ucraina avevaricevuto una dichiarazione congiunta di sostegno dai parlamenti dei suoi alleati baltici.

In vista dell'incontro di Vilnius, Mosca aveva avvertito che l'adesione dell'Ucraina alla Nato sarebbe considerata un pericolo per la Russia.

Un portavoce del Cremlino ha dichiarato che l'eventualità produrrebbe una "reazione abbastanza comprensibile e ferma da parte di Mosca".