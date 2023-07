Erdogan, "Kiev merita di entrare nella Nato"

Di Euronews

Secondo il presidente turco, Kiev e Mosca dovrebbero tornare a sedersi alla tavola dei negoziati per trovare un accordo.

"Kiev merita di aderire alla Nato". Così il presidente turco Erdogan ha accolto il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, in visita a Istanbul. Un sostegno importante per Kiev, che si trova in una fase particolarmente delicata della guerra: Zelensky si è detto "grato per il sostegno della Turchia all'integrità territoriale dell'Ucraina".

Secondo Erdogan, Kiev e Mosca dovrebbero però tornare ai negoziati di pace.

Zelensky e Erdogan dovranno collaborare anche per prorogare l'accordo sui cereali, in scadenza il 17 luglio. Un accordo mediato dall'Onu e dalla Turchia e che permette a Kiev di esportare il grano che produce.

Putin in Turchia il mese prossimo

Temi che saranno all'ordine del giorno anche durante l'incontro tra il leader turco e il suo omologo russo, Vladimir Putin. Una visita programmata già per il mese di agosto: "Siamo in contatto con la Russia, il prossimo mese Putin visiterà la Turchia e avremo la possibilità di parlare faccia a faccia di tutto questo", ha dichiarato Erdogan.