L'ex presidente georgiano Mikheil Saakashvili è apparso drasticamente debilitato durante una testimonianza in video conferenza presso il tribunale di Tblisi. Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello per chiedere alla Georgia di far tornare il cittadino ucraino a casa per le necessarie cure mediche

L'ex presidente della Georgia Mikheil Saakashvili è apparso drasticamente debilitato lunedì durante una testimonianza in video conferenza presso un tribunale di Tblisi che sta esaminando un caso di abuso di potere a suo carico.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto un appello per far ritornare Saakashvili in Ucraina, di cui detiene la cittadinanza, per consentirgli le cure necessarie e per fare accertamenti medici.

Secondo i suoi sostenitori, l'ex governatore di Odessa sarebbe stato avvelenato durante la detenzione. Questo, a detta loro, giustificherebbe il suo attuale peso di 60 chilogrammi, la metà di quanto pesava quando è stato arrestato nell'ottobre 2021. Da allora, Saakashvili ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il processo.

Mikheil Saakashvili testimonianza in video conferenza presso un tribunale di Tblisi AP/AP

"Ho incaricato il Ministro degli Affari Esteri ucraino di convocare l'Ambasciatore della Georgia in Ucraina, per esprimergli il nostro dissenso e proporgli di lasciare l'Ucraina entro le prossime 48 ore per tenere consultazioni con la sua capitale", ha detto il presidente ucraino.

"Ancora una volta, chiedo alle autorità georgiane di trasferire il cittadino ucraino Mikheil Saakashvili in Ucraina per le cure e i trattamenti necessari".

Il passato di Saakashvili

Saakashvili è stato presidente della Georgia per due mandati distinti dal 2004 al 2007 e di nuovo dal 2008 al 2013, mentre dal 2015 al 2016 è stato governatore della regione di Odessa.

Ha guidato le proteste della cosiddetta Rivoluzione delle Rose che hanno portato alla cacciata del precedente presidente, Eduard Shevardnadze, in un colpo di stato che ha segnato la fine dell'era sovietica.

Mikheil Saakashvili è stato per un periodo apolide, essendo stato privato della cittadinanza georgiana nel 2014 e di quella ucraina nel 2017, che, però, gli è stata restituita nel 2019.

Alla fine del suo secondo mandato è partito per l'Ucraina, e in seguito condannato in contumacia per abuso di potere e a sei anni di carcere. È stato arrestato nell'ottobre 2021 dopo essere tornato in Georgia per cercare di sostenere le forze di opposizione prima delle elezioni municipali nazionali.