L'ex presidente georgiano Mikheil Saakashvili ha annunciato un nuovo sciopero della fame. Il carcere non gli avrebbe permesso di partecipare, in collegamento video, a un'udienza che avrebbe reso possibile la sua scarcerazione per motivi di salute.

Saakashvili, 54 anni, è incarcerato in una prigione georgiana da più di un anno, accusato di abuso di potere durante il suo mandato.

Secondo Shalva Chajapuridze, uno dei suoi avvocati, il governo non avrebbe permesso il collegamento video per non mostrare il suo vero stato di salute. Negli ultimi tempi, Saakashvili avrebbe subito una significativa perdita di peso e non sarebbe più in grado di muoversi senza assistenza.

L'udienza del 14 dicembre è stata annullata. Il tribunale di Tbilisi doveva valutare se sospendere la sua sentenza o rilasciarlo per permettergli di ottenere cure mediche all'estero.

"La situazione è preoccupante, secondo i referti medici abbiamo un quadro davvero terribile. Una persona che era energica, ambiziosa e carismatica sta svanendo", ha spiegato il figlio dell'ex presidente appellandosi all'Eurocamera affinché "faccia pressioni per la sua scarcerazione ed il suo trasferimento in un ospedale in Europa".

Saakashvili ha già portato avanti altri due scioperi della fame durante la sua reclusione.