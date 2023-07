Nave migranti sbarca a Tenerife: un decesso e uno gravissimo

Di Euronews

Un'imbarcazione con 66 migranti a bordo, di cui uno deceduto, è stata intercettata domenica mentre navigava verso il sud di Tenerife. Una persona è stata trasportata all'ospedale di La Candelaria, a Santa Cruz de Tenerife, in condizioni gravissime, mentre i restanti sono stati trasferiti al porto di Los Cristianos. La barca è stata avvistata mentre navigava al largo della spiaggia di La Mareta, nel comune di Granadilla de Abona, nel sud dell'isola. Poco dopo una nave di salvataggio marittimo e una motovedetta della Guardia Civil hanno scortato l'imbarcazione fino a riva. Questa non è stata l'unica tragedia che si è verificata questo fine settimana sulla rotta delle Canarie. L'associazione per i diritti umani Caminando Fronteras ha confermato la morte di almeno 51 persone in un naufragio nella giornata di sabato dopo aver trascorso otto giorni alla deriva nel tentativo di attraversare l'Atlantico dall'Africa occidentale alle Isole Canarie. Tra le vittime, ci sono 37 uomini, undici donne e tre bambini. Quattro sopravvissuti sono stati ricoverati in un ospedale di Fuerteventura.