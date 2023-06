Di Euronews

Incentivi e denaro per ristrutturare vecchie case e ridare slancio all'economia delle isole irlandese. La nuova politica del governo mira a far rifiorire 23 realtà

Il governo irlandese lancia una nuova politica nazionale sulle isole offshore, proponendo succosi aiuti per l'edilizia, in modo da stimolare la crescita demografica.

Gli incentivi statali

Il progetto, destinato a 23 isole, è stato lanciato dal ministro per lo Sviluppo rurale e comunitario sull'isola di Árainn Mhór, al largo della costa occidentale della contea di Donegal,

Heather Humphreys, ministro dello Sviluppo rurale e comunitario

"Che cosa significa tutto questo per la popolazione : vogliamo vedere più persone lavorare, vivere e formare una famiglia sulle isole. Vogliamo vedere più gente che si trasferisce nelle proprie case sulle isole.

La politica degli alloggi

Le limitate opportunità di lavoro, lo scarso accesso ai servizi pubblici e sociali e la mancanza di alloggi hanno inibito la crescita della popolazione. Per questo, ecco che arrivano gli aiuti. Fino a 84.000 euro per ristrutturare case in rovina e 60.000 euro per ristrutturare immobili sfitti.

Nóirín Uí Mhaoldomhnaigh, direttore della cooperativa Comharchumann Oileán è ottimista:

"Lo abbiamo visto durante il lockdown per il Covid. La gente è tornata. Penso che con più alloggi riusciremo a far tornare più persone, con un beneficio per le scuole e l'economia".