Conflitto in Ucraina, Ramaphosa a Putin: "Questa guerra deve finire"

Di Redazione italiana Agenzie: AGI

Putin ha detto ai leader africani in visita che la Russia non rinuncia ai negoziati per trovare una soluzione pacifica al conflitto

A capo di una delegazione di mediazione africana sul conflitto russo-ucraino, il presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha detto senza mezzi termini a Vladimir Putin che "la guerra in Ucraina deve finire". Dopo aver fatto tappa a Kiev, la delegazione africana si è recata a San Pietroburgo per incontrare il presidente russo, in vista dell'avvio dei negoziati tra Kiev e Mosca, nonostante il rifiuto di Volodymyr Zelensky alla sua proposta di mediazione. Putin ha detto ai sette leader africani che la Russia non rinuncia ai negoziati per trovare una soluzione pacifica al conflitto. Le minacce di Putin: "Le prime testate nucleari sono già in Bielorussia"

Putin: "Mai rifiutati colloqui di pace. Ma l'Occidente non fornisca più armi" "Accogliamo con favore - dice quest'ultimo - la posizione equilibrata degli amici africani sulla crisi ucraina, apprezziamo il vostro interesse nel trovare una soluzione al conflitto. Abbiamo subito risposto positivamente alla proposta di tenere colloqui sulla questione ucraina". Dopo l'incontro con il presidente ucraino Volodymir Zelensky, Ramaphosa ha presentato a Putin un piano di pace in dieci punti e ha definito "storica" la missione dei leader africani per aiutare a risolvere il conflitto ucraino. A Kiev, intanto, poco dopo l'arrivo del team diplomatico, un attacco missilistico russo ha causato almeno sette feriti. "I missili russi sono un messaggio per l'Africa: la Russia vuole più la guerra, non la pace", ha twittato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. A seguire, Zelensky ha ribadito la linea ucraina: niente negoziati con Mosca prima del ritiro completo delle truppe russe.

Guerra russo-ucraina