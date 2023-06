Di Euronews

Pylos, si temono circa 600 morti nel naufragio del peschereccio. Secondo alcune testimonianze, i migranti hanno pagato 5000 dollari per la traversata mortale

Il bilancio del naufragio del peschereccio, avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì al largo di Pylos, assume contorni tragici.

Il medico dell'ospedale di Kalamata, Manolis Makaris, che per primo ha parlato con i sopravvissuti, teme che le vittime possano essere circa 600.

Dai racconti dei migranti sono emerse testimonianze scioccanti.

I superstiti sono alla ricerca dei propri familiari e, tra loro, lungo il molo di Kalamata, Kaseem chiede di trovare il fratello e la donna che viaggiava con lui, attualmente dispersi.

"Stanno cercando i loro corpi in mare. Hanno preso informazioni sul viaggio e li cercano - dice - Stanno esaminando i corpi in ospedale e stanno identificando i superstiti. Ma, secondo quanto detto, tra i sopravvissuti non ci sono"

I parenti delle vittime sostengono che i migranti hanno pagato 5.000 dollari ciascuno per il viaggio della speranza, senza acqua né cibo, dalla Libia all'Italia.

Fin dai primi momenti della tragedia di Pylos, gli abitanti di Kalamata, le autorità comunali e i volontari si sono precipitati ad aiutare.

Nelle cucine comunali vengono preparati i pasti per chi si è salvato.

In un deposito vengono raccolti indumenti e scarpe, oltre a giacche, coperte e tutto ciò di cui i migranti possono avere bisogno.

Il gruppo di contatto per le attività di ricerca e salvataggio (Sar) si riunirà nelle prossime ore.