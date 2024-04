Romania: enorme voragine a Slănic Prahova, evacuate oltre 40 persone

Di Euronews

Un'enorme voragine è apparsa in una strada principale della città romena di Slănic Prahova. Si teme che la causa dell'incidente sia legata alla miniera di sale abbandonata su cui è stata costruita la città

PUBBLICITÀ

Come in un film: una grande voragine ha bloccato una delle strade principali della città di Slănic Prahova, in Romania.

Più di 40 persone sono state evacuate dalle loro case a causa del pericolo che la voragine, profonda due metri, potesse estendersi o interessare altre strade vicine.

Finora le case vicine non sembrano essere state danneggiate, ma le autorità hanno adottato un approccio prudente e hanno vietato ai residenti di rientrare nelle loro case fino a lunedì.

Al momento non è chiaro cosa abbia provocato l'enorme buco, ma gli investigatori sono sul posto per far luce sulla vicenda.

Danni a un asilo nei pressi della voragine

Sono state trovate delle crepe sulle pareti di una scuola per l'infanzia nei pressi della voragine, male autorità sostengono che erano già presenti prima dell'incidente.

Slănic Prahova è una città situata sopra un'ex miniera di sale che ha almeno 350 anni. Si teme che gli strati di sale siano stati spazzati via dall'acqua per creare delle cavità sotterranee.

Se questa ipotesi fosse confermata, l'intera città sarebbe a rischio e le sue strade potrebbero crollare. Il sindaco ha chiesto con forza di non trarre conclusioni finché non saranno disponibili le relazioni degli esperti.