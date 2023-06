La settimana della tragedia di Pylos

Quello avvenuto a largo delle coste greche è uno dei naufragi più letali mai accaduti nel Mediterraneo. La commissaria Johansson spinge per una rapida riforma delle politiche migratorie dell'Ue

La settimana europea è stata segnata dall'ennesimo terribile naufragio nel Mar mediterraneo, avvenuto questa volta a largo delle coste della Grecia meridionale.

Della tragedia e delle azioni che l'Unione europea deve intraprendere per evitarne di nuove, ha parlato in un'intervista a Euronews la commissaria agli Affari interni Ylva Johansson, secondo cui resta fondamentale la cooperazione con Paesi terzi, ma anche "l'ottimo lavoro" delle Ong operative nel Mediterraneo, che "salvano vite in mare".

Nell'approfondimento settimanale di Euronews State of the Union, condotto da Efi Koutsokosta, c'è spazio anche per il lavoro della commissione parlamentare d'inchiesta Pega, che ha indagato sull'utilizzo degli spyware nell'Unione europea, e per la legge sul ripristino della natura, sopravvissuta per un voto al tentativo dei partiti di destra di affossarla.