Di Joshua Askew

La poco conosciuta Captagon crea per il regime siriano tre volte più scambi rispetto ai cartelli messicani messi insieme

Probabilmente non ne avrete mai sentito parlare, ma una droga simile all'anfetamina, chiamata Captagon, ha valicato i confini del Medio Oriente.

Il governo del Regno Unito stima che l'80% sia prodotto in Siria, generando per il regime di Assad "circa tre volte il commercio dei cartelli messicani".

Ma come si è arrivati a questo? E cos'è Captagon?

Un'ampia varietà di persone in tutto il Medio Oriente usa Captagon, che può essere venduto sotto forma di pillola o polvere.

Gli studenti la consumano per la produttività: tassisti, camionisti e persino soldati usano la droga per rimanere svegli e svolgere il proprio lavoro, mentre coloro che affrontano l'insicurezza alimentare cercano Captagon per evitare i pasti, spiega Caroline Rose, direttrice del New Lines Institute.

Captagon è stata sviluppata in Germania negli anni '60, come rimedio farmaceutico per l'ADHD, la narcolessia e la depressione.

Uno dei suoi ingredienti attivi, la fenetillina, è stato successivamente inserito nella lista nera delle Nazioni Unite nel 1986.

Tuttavia, in Bulgaria sono presto sorti nuovi centri di produzione, con compresse contraffatte contrabbandate da gruppi turchi in Medio Oriente, secondo un rapporto del 2018 dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.

Quando le autorità iniziarono a reprimere Captagon, durante i primi anni 2000 la produzione migrò in Siria: dallo scoppio della guerra civile siriana nel 2011, la produzione è salita alle stelle.

"Il vuoto politico e di sicurezza emerso durante la guerra civile siriana e il conseguente collasso economico hanno creato ampio spazio per far prosperare illegalità come Captagon", dice Rose ad Euronews.

“Assad ha trasformato la Siria in una fattoria della droga”

"La droga è uno dei flagelli della società perché la distrugge, soprattutto in Medio Oriente, i cui giovani soffrono la disoccupazione a causa del collasso delle condizioni economiche dovuto alle politiche dei governanti", dice a Euronews Taim Alhajj, giornalista investigativo siriano.

Alla fine di agosto 2022, le autorità saudite hanno effettuato la loro più grande operazione antidroga di sempre, distruggendo 46 milioni di pillole di anfetamine nascoste in un carico di farina.

Nonostante il regime e i suoi alleati abbiano raccolto miliardi dal commercio, Rose afferma che ci sono "poche prove che le entrate di Captagon vengano introdotte nei settori pubblici siriani".

"Il traffico di droga e il contrabbando sono diventati una carta di pressione politica che Assad usa per i negoziati", afferma il giornalista investigativo Alhajj.

A maggio, Damasco ha accettato di cooperare con la Giordania e l'Iraq per identificare le fonti di produzione e contrabbando di droga.

L'Europa nella saga di Captagon

Tuttavia, il regime siriano non è l'unico a beneficiarne: l'Europa è coinvolta nel commercio e nella produzione di Captagon per le spedizioni del farmaco, secondo la direttrice del New Lines Institute.

"I contrabbandieri che cercano di ridurre i sospetti sulle spedizioni inviate dai territori controllati dal regime siriano contrabbandano le pasticche attraverso i porti marittimi europei o istituiscono società di comodo nell'entroterra per reindirizzare le spedizioni verso i mercati di destinazione", spiega.

Captagon seized among other illicit items in Greece, 2017. Thanassis Stavrakis/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

La Polizia italiana nel 2020 ha sequestrato circa 14 tonnellate di pillole Captagon per un valore di circa 1 miliardo di euro, descrivendola come la più grande operazione al mondo nel suo genere.