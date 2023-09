Secondo l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (Oedt), l'Europa è diventata la principale via di transito per le compresse di Captagon siriane dirette in Medio Oriente

Un nuovo rapporto ha inquadrato l'Europa come una delle principali rotte del traffico di droga.

Il rapporto, redatto dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) e dall'Ufficio di polizia criminale della Germania, descrive in dettaglio come il territorio europeo sia sempre più utilizzato per il traffico di compresse di Captagon verso la penisola arabica.

Venduto in pillole o in polvere, il Captagon è una droga simile all'anfetamina, che crea forte dipendenza. In Medio Oriente è molto popolare.

Questa sostanza poco conosciuta è prodotta principalmente in Siria e Libano e il suo mercato principale è l'Arabia Saudita.

Tuttavia, secondo il rapporto, per smerciare il Captagon le partite vengono dirottate verso l'Unione Europea (Ue), dove vengono riconfezionate e spedite dai vari Stati membri.

I gruppi militanti legati al regime di Bashar Al Assad utilizzano sempre più spesso l'Europa come rotta di traffico e ne traggono vantaggi economici, ha aggiunto il rapporto.

Più di 127 milioni di compresse di Captagon sono state sequestrate dalle autorità dal 2018, si legge nel rapporto.

Nel 2020 la polizia italiana ha sequestrato circa 84 milioni di pasticche, per un valore di circa un miliardo di euro, in quella che è stata descritta come "la più grande operazione singola, al mondo, di questo tipo".

Che cos'è esattamente il Captagon?

Comparso negli anni '60 come farmaco per il disturbo dell'attenzione, la narcolessia e la depressione, il Captagon deriva il suo nome da una delle diverse marche di cloridrato di fenetillina.

La fenetillina, un ingrediente appartenente alla famiglia delle anfetamine, è stata poi inserita nella lista nera delle Nazioni Unite nel 1986, inducendo la maggior parte dei Paesi a sospenderne l'uso. Da allora, tuttavia, il consumo di questa sostanza e di derivati è incrementato.

Gli studenti la assumono per aumentare la produttività; i tassisti, i camionisti e persino i soldati la usano per rimanere svegli e svolgere il proprio lavoro, mentre coloro che si trovano in condizioni di insicurezza alimentare cercano il Captagon per evitare i pasti, ha spiegato a giugno Caroline Rose, direttore del New Lines Institute, a Euronews.

La produzione della droga è aumentata vertiginosamente in Siria dopo lo scoppio della guerra civile nel 2011, nonostante un giro di vite in Europa.

Rose ha dichiarato a Euronews che il commercio è un "flusso di entrate alternative fondamentali" per il regime siriano, generando circa tre volte il volume di commercio dei cartelli messicani combinati.

L'Europa è responsabile del commercio di Captagon

In Europa si consumano più comunemente altre anfetamine rispetto al Captagon, come la speed o l'ecstasy.

In base alle informazioni fornite da sette Paesi europei, il consumo nella regione è minimo rispetto al numero di pasticche che transitano.

Secondo il rapporto, in Europa esistono diversi impianti di produzione di Captagon.

I Paesi Bassi, la principale fonte di anfetamina per il mercato europeo, hanno visto emergere siti di produzione su larga scala per le compresse di Captagon, con uno o due impianti di questo tipo scoperti ogni anno.

Il ruolo dell'Europa non finisce qui. Sebbene il rapporto non indichi un coinvolgimento diretto delle reti criminali europee, "le bande organizzate nei Paesi europei lavorano in coordinamento con la famiglia Assad", secondo Taim Alhajj, un giornalista investigativo siriano.

"La droga è la chiave per una grande porta del crimine in qualsiasi società, figuriamoci in un Paese come la Siria che vive in uno stato di caos della sicurezza", ha aggiunto.