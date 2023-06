Fondi per l'idrogeno verde. La Ue apre al Cile

Di Euronews

Von der Leyen in missione per l'approvvigionamento energetico del Vecchio continente. Al Cile fondi Ue da 225 milioni di euro per sviluppare l'industria dell'idrogeno verde. Strategia di Bruxelles: aprirsi a nuovi fornitori di energie pulite

In missione per l'ambiente e l'approvvigionamento energetico del Vecchio Continente. In visita in Cile, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha sottoscritto un accordo che consentirà al paese sudamericano di beneficiare di un fondo europeo da 225 milioni di euro, per promuovere l'industria dell'idrogeno pulito. La mossa rientra nella strategia europea di aprirsi a nuovi fornitori di energia verde e consolidare i legami con un paese ricco di risorse come il litio, cruciale per le batterie delle auto elettriche.