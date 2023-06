Di Euronews

Amici e 'nemici', tutti intorno al feretro di Silvio Berlusconi. L'italia già divisa sul giudizio sul personaggio, si divide anche sulle scelte istituzionali legate ai finerali di stato e al lutto nazionale.

Ci sono i familiari, i parenti, gli amici di sempre. Ci sono le sue tv, il suo calcio, gli esponenti politici che hanno condiviso il suo progetto dal giorno della sua discesa in campo e gli avversari, quelli che lo hanno osteggiato e combattuto. E poi ci sono i leader politici da tutto il mondo. E la gente comune, tanta gente, che canta per le strade fuori dal Duomo di Milano, che scandisce slogan, che piange, prega, porta un fiore.

Polarizzante anche nella morte

Divisivo anche nella morte Silvio Berlusconi. In queste ore si sono formate vere e proprie fazioni. Osannato fino alla beatificazione da qualcuno che lo ricorda come un padre, come un uomo che ha creato imprese, lavoro, benessere, opportunità. Come un uomo carismatico, simpatico, generoso, coinvolgente. Per qualcuno resta invece un uomo dal percorso sporcato dagli scandali sessuali e da quelli economici, dai rapporti poco limpidi con la criminalità e dallo slancio politico finalizzato esclusivamente a legiferare pro domo sua e delle sue aziende.

L'arrivo del feretro in piazza Duomo

Subito dietro al feretro, accolto da un fragoroso applauso e dai cori della curva sud del Milan, hanno fatto il loro ingresso in piazza del Duomo la compagna Marta Fascina e i figli di Silvio Berlusconi: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. E' presente anche la ex moglie Veronica Lario.

Gli eccessi

Una donna si è presentata in Duomo indossando una t-short con la scritta 'Io non sono in lutto'. Diversi presenti le hanno chiesto di allontanarsi accusandola di essere in cerca di visibilità. La donna risposta che quello era il semplicemente il suo modo per contestare democraticamente la decisione di dedicare al cavaliere un funerale di Stato con tutti gli onori.

Bufera anche sulla giunta PD di Bologna accusata di aver concesso spazi pubblici per festeggiare la morte di Berlusconi.