Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano

Le condizioni erano precipitate questo fine settimana dopo l'ennesimo ricovero

Aveva 86 anni Silvio Berlusconi, morto stamani alle 9.30 al San Raffaele di Milano. Finisce con lui un pezzo di storia italiana.

Ad aprile era stato curato per un'infezione polmonare collegata a un caso di leucemia cronica precedentemente non reso noto.

Il magnate dei media ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio dei ministri per la prima volta nel 1994 e ha guidato quattro governi fino al 2011.

Berlusconi era il leader indiscusso del partito di centrodestra Forza Italia, che attualmente è parte della coalizione conservatrice che sostiene in Parlamento la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo le elezioni di settembre, quando è stato lui stesso eletto alla Camera alta italiana, il Senato.

Era ricoverato in ospedale da diversi giorni per normali accertamenti. Stamani, tuttavia, sono accorsi i figli e il fratello dopo il precipitare della situazione medica. Quattro volte capo del governo, è stato fondatore di un impero televisivo che ha plasmato l'immaginario nazionale per oltre 30 anni.

Oggi si accavallano dubbi non solo sul futuro delle aziende, ma soprattutto su quello che sarà di Forza Italia.

Reazioni interne

La notizia della morte di Berlusconi ha suscitato immediate reazioni A cominciare dal suo avverario diretto Romano Prod****i che si è espresso con queste parole: "Lo ricordo come un leader politico che, nel suo lungo e intenso impegno pubblico, ha esercitato una grande influenza nella vita del nostro Paese, incidendo non solo sulle istituzioni, ma anche nella vita di tutti i cittadini".

"Nel nostro lungo confronto politico abbiamo rappresentato mondi diversi e contrapposti, ma la nostra rivalità non è mai trascesa in sentimenti di inimicizia sul piano personale, mantenendo il confronto in un ambito di reciproco rispetto. Ho apprezzato il suo sostegno alla causa europeista, soprattutto perchè confermato e ribadito in un periodo in cui il nostro comune destino europeo era messo duramente e imprudentemente sotto accusa".

"Con Silvio Berlusconi scompare un leader che ha lasciato un segno profondo nell'Italia degli ultimi decenni. Per tutti, oggi è il momento del cordoglio, della vicinanza alla sua famiglia e alla comunità di Forza Italia". È il post su Twitter del commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni.

Esprime la propria vicinanza anche la segretaria del Pd Elly Schlein: "Con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un'epoca. Tutto ci ha divisi e ci divide dalla sua visione politica, resta però il rispetto che umanamente si deve a quello che è stato un protagonista della storia del nostro Paese".