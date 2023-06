Ucraina: il dramma dei bambini rubati

Migliaia di minori deportati in Russia. Alcune Ong cercano di riportarli alle loro famiglie

19.500 è questo il numero approssimativo, e probabilmente eper difetto, dei bambini che secondo l'Ucraina la RUSSIA ha deportato o rapito con la forza dall'inizio della sua invasione.

I funzionari sospettano che migliaia di minori siano stati inviati nei campi di rieducazione dove ricevono addestramento militare e nuove identità prima di essere adottati dalle famiglie russe.

Diverse organizzazioni umanitarie stanno lavorando per riportare a casa i bambini scomparsi.

Finora, l'ONG Save Ukraine ha ritrovato 118 bambini scomparsi.

Dice Olga Yerokhina, addetta stampa di Save Ukraine - "Forniamo tutto il lavoro legale, l'assistenza psicologica se ne hanno bisogno e l'aiuto finanziario... pensiamo al percorso e facciamo alcuni preparativi con la nostra gente, con i nostri partner"

Il 75% dei genitori afferma che i propri figli stanno vivendo un trauma psicologico. Kiev ha anche aperto centri per riportare i bambini in Ucraina, ma per i pochi fortunati che riescono a tornare, è solo l'inizio. Le Nazioni Unite stimano che 3,5 milioni di bambini in Ucraina abbiano livelli di bisogni da gravi a catastrofici, mentre il 75% dei genitori afferma che i propri figli stanno vivendo un trauma psicologico.

La Russia cerca di rispondere con una pioggia di video fake rilanciati da una pletora di trolls. Mosca cerca di limitare le accuse che sono però basate su fatti

Così Ajman Yamin, direttore per l'advocacy, le campagne, la comunicazione e i media di Save the Children in Ucraina: "Questa è una delle situazioni più delicate per le famiglie. A volte, dopo che hanno riavuto i figli, non vogliono nemmeno parlarne perché temono che possa venire qualcos'altro, quindi ci concentriamo su ciò che chiamiamo reintegrazione, che sta cercando di vedere dove sono stati i bambini, cosa hanno passato e come farlo semplicemente andare via".

**Save the Children e UNICEF forniscono servizi essenziali agli ucraini

**

Per far fronte agli effetti della guerra, Save the Children e UNICEF forniscono supporto per la salute fisica e mentale, lezioni a distanza e digitali per bambini, consulenza finanziaria per i genitori e altri servizi essenziali.

Damian Rance dell'UNICEF afferma: "Una delle cose più importanti, per quanto riguarda l'UNICEF, è garantire che ovunque si trovino i bambini, indipendentemente dalle circostanze, abbiano l'opportunità di accedere all'apprendimento, sia che si tratti di un contesto scolastico formale o online".

Rance avverte che le scuole e le risorse non verranno riparate dall'oggi al domani: "Il recupero e la ricostruzione non riguardano solo le infrastrutture, si tratta anche di ricostruire la comunità e la società qui in Ucraina in modo che sia incentrata sui bambini e incentrata sui bambini, che metta i bambini e i loro bisogni al centro. E ciò richiede, di naturalmente, risorse significative, per farlo."