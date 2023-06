Di Euronews

Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), l'influenza aviaria non è presente nelle popolazioni di pollame dell'Unione europea e nello Spazio economico europeo. L'ECDC ritiene che il rischio di trasmissione al pubblico sia "molto basso".

Tuttavia, il Regno Unito ha rilevato due casi di virus in lavoratori del settore avicolo. E ora la Francia ha delineato una campagna di prevenzione per vaccinare il pollame.

È più facile prevenire un disastro che eliminarne le conseguenze

La campagna dovrebbe iniziare a ottobre, nonostante gli allevatori chiedano che le vaccinazioni inizino in estate. Secondo il ministero è necessario del tempo per garantire la sicurezza dei test, della produzione e dello stoccaggio dei vaccini.

La preoccupazione degli allevatori di pollame deriva senza dubbio dalla storia recente: durante le precedenti epizoozie del 2022-2023 in Francia, secondo il Ministero dell'Agricoltura, sono stati abbattuti sei milioni di volatili . Nel 2021-2022, la cifra era di 22 milioni.

Due vaccini testati in Francia si sono già dimostrati altamente efficaci per le anatre allevate per la produzione di foie gras. E questa è una buona notizia per il settore che è sopravvissuto a una grave crisi.

Secondo il Ministero dell'Agricoltura, tra il 1° agosto 2022 e il 7 giugno 2023 sono stati identificati 400 focolai di influenza aviaria nei volatili in Francia.

Nel maggio 2023, il virus è stato segnalato nei dipartimenti di Gers, Landes e Pyrenées-Atlantiques, nel sud-ovest della Francia. In totale sono state infettate 85 aziende agricole.

"Ora - afferma Marc Fenot, ministro dell'Agricoltura francese - il picco di incidenza è stato superato. Il rischio di diffusione del virus sulla terraferma francese è stato ridotto da alto a moderato ".

Cosa sapere sull'influenza aviaria

L'influenza aviaria è una malattia infettiva acuta degli uccelli domestici e selvatici, scoperta oltre 140 anni fa.

La malattia è caratterizzata da danni agli organi digestivi e respiratori degli uccelli e ha un alto tasso di mortalità.

L'influenza aviaria può essere trasmessa dagli animali all'uomo in due modi principali:

- direttamente dagli uccelli o dall'ambiente contaminato

- attraverso un ospite intermedio, come i suini.

Le persone che sono a stretto contatto con uccelli e animali infetti, come i lavoratori delle aziende agricole, sono particolarmente sensibili al virus. Per diagnosticare l'infezione umana da influenza aviaria sono necessari esami di laboratorio.

Sintomi dell'influenza aviaria nell'uomo

L'infezione umana da virus dell'influenza aviaria può causare malattie che vanno da

da una lieve infezione del tratto respiratorio superiore a una malattia più grave,

in grado di portare alla morte. Esistono anche prove di casi di congiuntivite,

di sintomi gastrointestinali, encefalite ed encefalopatia (diminuzione del flusso sanguigno o dell'ossigeno al cervello).

Finora non ci sono prove che indichino che l'influenza aviaria possa mutare in una forma trasmissibile da persona a persona.

Gli europei devono preoccuparsi?

L'Europa ha sperimentato una massiccia influenza aviaria negli ultimi anni. I focolai sono stati registrati tra pollame, uccelli selvatici e mammiferi in 24 Paesi.

I focolai nei volatili selvatici e domestici hanno continuato a essere segnalati fino a maggio 2023. Nei mesi di marzo e aprile, l'incidenza dell'influenza aviaria tra il pollame è diminuita rispetto al periodo di riferimento precedente (da dicembre a febbraio).

Tuttavia, i gabbiani reali sono ancora fortemente colpiti dal virus.

Il virus continua a diffondersi nelle Americhe e si prevede che raggiunga anche l'Antartide nel prossimo futuro.

Sono stati segnalati anche due casi di influenza aviaria nei gatti negli Stati Uniti e uno in un cane in Canada.

Il rischio per la popolazione in Europa rimane basso, mentre aumenta da basso a moderato per i lavoratori e le altre persone che entrano direttamente in contatto con uccelli e mammiferi potenzialmente infetti o morti.

Nel marzo 2023, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha lanciato il progetto Bird Flu Radar. Si tratta di un sistema di allerta precoce per i focolai di influenza aviaria.

L'OMS in guardia per la salute pubblica

I Paesi di tutto il mondo forniscono all'OMS informazioni su eventi di salute pubblica confermati o presunti eventi preoccupanti.

Così, a metà maggio, il Regno Unito ha comunicato all'Organizzazione Mondiale della Sanità di aver individuato il virus dell'influenza aviaria A(H5N1) in due lavoratori di un allevamento di pollame in Inghilterra.

In questo allevamento, il pollame è stato infettato. La malattia tra i lavoratori dell'azienda era asintomatica. Tutti i lavoratori dell'allevamento e i loro contatti sono stati identificati. Nessuno ha riferito sintomi e non sono state identificate infezioni secondarie.

L'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito non ha riscontrato alcuna prova di trasmissione del virus da persona a persona.

Raccomandazioni dell'OMS

La natura dei virus influenzali è in continua evoluzione. Data la circolazione su larga scala del virus negli uccelli, l'OMS sottolinea l'importanza di mantenere una sorveglianza globale dei suoi progressi.

Raccomanda che tutte le persone che lavorano con il pollame o con i volatili selvatici siano vaccinate contro l'influenza stagionale per ridurre il rischio teorico di mescolarsi con altri virus.

I viaggiatori che si recano nei Paesi in cui sono stati segnalati focolai di influenza zoonotica dovrebbero astenersi dal visitare gli allevamenti ed evitare il contatto con gli animali nei mercati in cui vengono venduti animali vivi. E non dovrebbero recarsi in luoghi in cui vengono macellati gli animali evitando inoltre di toccare superfici visibilmente contaminate da feci animali.

Le precauzioni generali includono il lavaggio regolare delle mani, una buona igiene e la sicurezza alimentare.