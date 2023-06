Di Euronews

Una pluripremiata giornalista di Hong Kong ha vinto un appello che annulla la condanna relativa al lavoro sul suo documentario investigativo, Una rara sentenza del tribunale che sostiene la libertà dei media nel territorio.

La corte d'appello di Hong Kong ha annullato la condanna inflitta a una giornalista pluripremiata, una rara e preziosa vittoria per la libertà di stampa nel territorio governato dalla Cina. Bao Choy era stata giudicata colpevole nel 2021 di aver ingannato le autorità con una richiesta di accesso ai registri di proprietà dei veicoli avendo dichiarato, nella sua domanda online, che avrebbe usato le informazioni per "questioni relative al traffico e ai trasporti". La giornalista investigativa stava cercando di rintracciare gli autori di un attacco della folla contro manifestanti e pendolari all'interno di una stazione ferroviaria durante le massicce proteste antigovernative del 2019.

L'inchiesta giornalistica

All'epoca era impegnata in un documentario inchiesta relativo a un attacco istituzionale a una folla di manifestanti antigovernativi. I giudici le hanno dato ragione all'unanimità. Durante la repressione del dissenso, altri giornalisti sono stati perseguiti e alcuni media sono stati addirittura oscurati.

Inizialmente Choy era stata multata di 6.000 dollari di Hong Kong (l'equivalente di 765 dollari) , una sentenza che aveva scatenato l'indignazione dei giornalisti locali e che la stessa Choy aveva descritto come "un giorno molto buio" per la stampa di Hong Kong.

Una piccola ma importante svolta per la libertà di stampa

Choy ha dichiarato ai colleghi che l'attendevano fuori dal tribunale di essere felice dell'esito della sentenza, un passo importante per libertà dei media.

"Negli ultimi anni abbiamo scoperto che molte cose sono scomparse silenziosamente", ha detto. "Ma credo che le convinzioni che abbiamo nel cuore non possano essere portate via così facilmente. Non importa se oggi vinco o perdo, la perseveranza dimostrata negli ultimi anni è già una cosa significativa".

Il documentario

La storia co-prodotta da Choy, intitolata "7.21 Who Owns the Truth", ha vinto il premio per il documentario in lingua cinese agli Human Rights Press Awards del 2021.

La giuria lo ha salutato come "un classico del reportage investigativo" che ha seguito "i più piccoli indizi, interrogando i potenti senza paura o favore".