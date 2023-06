Judo: Dushanbe Grand Prix, oro per Croazia e Tagikistan

Di Redazione italiana

Seconda giornata in terra tagica con quattro ori assegnati, stavolta nessuna medaglia per i colori italiani

Grand Prix di judo a Dushanbe, seconda giornata in terra tagica con quattro ori assegnati, nulla da segnalare per i colori italiani.

Tra gli uomini -73 kg, su tutti l'atleta indipendente Makhmadbek MAKHMADBEKOV, che in meno di 30 secondi sconfigge nell’atto conclusivo il tagico Behruzi KHOJAZODA.

Bronzo per il messicano Gilberto CARDOSO ed il transalpino Benjamin AXUS.

Categoria uomini -81kg, derby in famiglia e arena in visibilio: a sbaragliare la concorrenza ci pensa infatti il tagico SomonMAKHMADBEKOV (omonimo del precedente vincitore), giustiziere in finale del connazionale Shodmon RIZOEV.

Terza piazza per i naturalizzato lusitano Anri EGUTIDZE ed il francese Ibrahim KEITA, quinto l'azzurro Giacomo GAMBA.

Categoria donne -63 kg: sugli scudi la croata Katarina KRISTO, oro dopo il successo nella finalissima ai danni della spagnola Sarai PADILLA GUERRERO.

Si tratta del primo oro in un Grand Prix per la vincitrice.

Terzo gradino del podio per la naturalizzata austriaca Magdalena KRSSAKOVA e la croata Iva OBERAN.

Tra le donne -70 kg, su tutte la transalpina Margaux PINOT, la quale sconfigge la polacca Katarzyna SOBIERAJSKA, argento.

Terzo gradino del podio per la britannica Kelly PETERSEN POLLARD e la kosovara Loriana KUKA.

Agli archivi la seconda giornata della competizione tagica, domenica pesi massimi sul tatami per una chiusura degna di tal nome.