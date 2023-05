Di Redazione italiana

L'esperto judoka transalpino riesce nell’epica impresa di conquistare l’11esimo oro mondiale, tra le donne finisce settima l’azzurra Asya Tavano

Mondiali di judo in corso di svolgimento a Doha: settima e penultima giornata in terra qatariota contrassegnata dal ritorno col botto per Teddy Riner, il quale riesce nella mirabile impresa di far proprio l’11esimo oro mondiale.

Unica italiana in gara oggi era Asya Tavano, che tra le donne +78 kg è giunta settima, sconfitta ai ripescaggi ma pur artefice di un percorso sorprendente.

“Ero un po’ in ansia per il mio primo mondiale – dice la 20enne friulana - mi sentivo molto bene, penso si sia trattato della mia migliore manifestazione in cui ho gareggiato, anche se sono arrivata settima".

Asya Tavano impegnata in combattimento. Emanuele Di Feliciantonio/IJF

La judoka italiana consolata a fine gara. Emanuele Di Feliciantonio/IJF

Ho combattuto bene nonostante ci sia qualcosa da migliorare, mettendocela tutta sono riuscita a battere anche la campionessa Dicko Asya Tavano judoka italiana

Uomini +100 kg

Ultima medaglia assegnata in ordine di tempo è quella relativa a questa categoria, dove giganteggia, come anticipato, il transalpino RINER, che sconfigge nell’atto conclusivo TASOEV, atleta che gareggia sotto bandiera indipendente.

Bronzo per l'uzbeco YUSUPOV ed il brasiliano SILVA.

Una delle tante immagini festose del judoka transalpino Teddy Riner. Lewis Joly/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Donne +78 kg

Su tutte la giapponese SONE, campionessa olimpica, la quale sconfigge la transalpina TOLOFUA, argento.

Terzo gradino del podio per l'israeliana HERSHKO e la brasiliana SOUZA.

Domenica è in programma l'ultima giornata della competizione iridata, nell'arco della quale si assegneranno le medaglie a squadre, tra le quali non ci sarà l'Italia.