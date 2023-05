Di euronews

Da due giorni gli insegnanti scioperano in Romania per chiedere l'aumento dei salari

Continuano le proteste degli insegnanti della scuola primaria e secondaria in Romania. I manifestanti chiedono al governo l'aumento dei salari.

Gli scioperanti, circa 150mila persone, riferiscono che non torneranno a lavorare finché il governo non accoglierà le loro proposte di riforma.

Le richiesteTra le istanze principali figurano, oltre l'aumento dei salari, l'indicizzazione dell'inflazione, la retribuzione degli straordinari e investimenti per potenziare le infrastrutture scolastiche e fornire adeguato materiale didattico.

Al momento, le negoziazioni con il governo non hanno portato risultati soddisfacenti per le parti in causa.

Il salario medio di un insegnante romeno è di circa480 euroal mese, una cifra al di sotto del salario medio, che si aggira intorno ai916 euro.

La prima volta dopo tanto tempo

Lo sciopero è un evento particolarmente importante per il paese: l'ultima protesta degli insegnanti di simile portata è avvenuta nel lontano 2005.