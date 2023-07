Di Euronews Travel - Edizione italiana: Cristiano Tassinari

I centri europei di controllo del traffico aereo prevedono di gestire fino a 33.000 voli al giorno nelle prossime otto settimane, una cifra ormai vicina al periodo pre-Covid. Ma l'estate dei viaggiatori potrebbe essere complicata dai troppi voli, dal sovraffollamento dei cieli e dagli scioperi

I voli dell'estate potrebbero subire notevoli disagi, in quanto il personale di uno dei centri di controllo del traffico aereo (ATC) più importanti d'Europa minaccia di scioperare.

Uno dei sindacati di Eurocontrol, l'Union Syndicale Bruxelles (USB), ha "annunciato un periodo di sei mesi durante il quale potrebbero aver luogo azioni sindacali".

Non sono state confermate date specifiche ma, secondo alcune voci di corridoio, gli scioperi potrebbero iniziare con soli cinque giorni di preavviso durante tutta l'intensa stagione estiva.

Eurocontrol e altri esperti del settore hanno dichiarato di aspettarsi disagi minimi, ma i problemi con l'ATC si preannunciano come la maggiore fonte di preoccupazione per i viaggiatori di quest'estate 2023.

Dove potrebbero verificarsi gli scioperi?

Eurocontrol coordina l'ATC in tutta Europa. Aiuta gli aerei a spostarsi facilmente dallo spazio aereo di un Paese all'altro.

Il personale che minaccia di scioperare si trova presso il Network Manager Operations Centre (NMOC) dell'organizzazione, che gestisce oltre 10 milioni di voli all'anno.

Attesa imbraco all'Amsterdam's Schiphol Airport. AP Photo/Peter Dejong, File

Il Network Manager Operations Centre svolge un ruolo fondamentale nella gestione, nella razionalizzazione e nel miglioramento delle operazioni di traffico aereo in tutto il continente, controllando ogni giorno 96.000 messaggi di compagnie aeree e piloti.

Prima della pandemia, il NMOC gestiva più di 37.000 voli al giorno.

Quest'estate il numero dovrebbe tornare a circa 33.000, dato che la domanda di voli comincia a riavvicinarsi a quella che c'era prima del Covid-19.

Uno sciopero ATC causerebbe ritardi e cancellazioni?

Eurocontrol afferma che, non essendo stata ricevuta alcuna notifica di un'azione sindacale specifica, è "prematuro speculare su qualsiasi impatto potenziale".

Anche l'associazione leader del settore Airlines for Europe(A4E) afferma che, poiché le date non sono ancora state annunciate, il "possibile impatto è ancora da determinare".

"A4E ritiene che i servizi di controllo del traffico aereo di Eurocontrol non saranno interessati", ha dichiarato un portavoce dell'associazione. "Pertanto l'impatto sui passeggeri potrebbe essere limitato, a differenza dell'ondata di scioperi nazionali che ha colpito il trasporto aereo in Europa dall'inizio dell'anno, rovinando il viaggio a milioni di passeggeri".

Tuttavia, ci sono ancora forti preoccupazioni dopo che Eurocontrol ha avvertito che l'estate sarà "impegnativa" per l'industria dell'aviazione in Europa.

Secondo Eurocontrol, la pressione sullo spazio aereo dovuta alla guerra in Ucraina e l'aumento del numero di voli potrebbero portare a un sovraffollamento dei cieli.

Altri scioperi ATC stanno già aggiungendo ulteriore pressione.

Il mese scorso, Ryanair ha cancellato più di 900 voli in tutta Europa, l'1% del suo numero totale. La compagnia aerea low-cost irlandese ha incolpato delle cancellazioni i 60 giorni di sciopero dei controllori di volo in Francia.