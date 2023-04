Romania, interrogati l'influencer Andrew Tate e il fratello Tristan

Di Euronews

Il controverso influencer Andrew Tate e il fratello Tristan sono stati interrogati dai magistrati romeni della Direzione anti-crimine organizzato (Diictot), mentre i loro dispositivi elettronici sono stati sottoposti a verifica.

Per la prima volta, i due hanno lasciato gli arresti domiciliari, disposti più di una settimana fa dopo tre mesi di detenzione. Tate, ex kickboxer britannico-americano con milioni di follower online (6 solo su Twitter), assieme al fratello minore e a due donne romene, è sotto inchiesta per presunto traffico di esseri umani e stupro: avrebbe adescato e sfruttato diverse ragazze, costringendole a girare filmati pornografici per venderli poi su internet. Nell'interrogatorio, l'indagato ovviamente ha avuto la possibilità di respingere le accuse, presentando la sua verità.