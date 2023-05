Tempesta di missili e droni su Kiev

Di euronews e ansa

La battaglia dei comunicati fra Mosca e Kiev, l'Ucraina sostiene di aver abbatutto missili ipersonici, Mosca ribatte "sono missili non intercettabili"

L'Ucraina sostiene di aver respinto gli attacchi missilistici più pesanti che hanno investito Kiev dall'inizio della guerra. Sarebbero stati abbattuti nells scorsa notte, anche sei missili ipersonici russi. Lo ha affermato il comandante in capo delle forze armate dell'Ucraina Valeriy Zaluzhny su Telegram, come riporta Ukrainska Pravda.

Oltre ai 6 missili aeroballistici Kh-47M2 Kinzhal, i russi hanno lanciato anche nove missili da crociera Caliber da navi nel Mar Nero e tre missili terrestri (S-400, Iskander-M). Tutti i 18 missili sono stati distrutti dalle forze e dai mezzi di difesa aerea dell'Aeronautica Militare delle Forze Armate nazionali ucraina, dichiara il governo di Kiev.Sull'urbano della capitale sarebbero caduti solo detriti. Tuttavia ci sono danni in diverse zone, compreso il parco zoologico, e ci sono anche non pochi feriti.

Il castigo di Mosca dopo Bakhmut

Le autorità russe dicono che è impossibile abbattere i Kinzhal, soprattutto con i mezzi di cui dispone l'Ucraina. Mosca ha definito "falsi" i rapporti sull'intercettazione dei suoi missili ipersonici. Kiev è finita sotto il martello di Mosca subito dopo le dichiarazioni delle forze armate ucraine relative al primo contrattacco riuscito a Bakhmut. Il ministero della Difesa russo riferisce che ci sono state feroci battaglie per la città dell'oblast di Donetsk. Le autorità ucraine precisano che non è ancora in atto la prevista e tanto annunciata controffesiva di cui Bakhmut è solo il preludio.