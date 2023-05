Accolto dal cancelliere tedesco Olaf Scholz e dal presidente Frank-Walter Steinmeier, Zelensky ha sottolineato che Kiev vuole la pace ma Mosca deve ritirarsi dal Paese

Un'altra tappa in Europa per Volodymyr Zelensky. A Berlino il presidente ucraino ha definito la Germania un alleato affidabile" nella battaglia contro la Russia, mentre il governo tedesco ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militare per Kiev.

Il viaggio di Zelensky in Germania segue gli incontri a Roma con il Papa, la presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e arriva mentre l’Ucraina si appresta a lanciare l'attesa controffensiva.

Accolto dal cancelliere tedesco Olaf Scholz e dal presidente Frank-Walter Steinmeier, per la sua prima visita in Germania dall'inizio della guerra, Zelensky ha sottolineato che Kiev vuole la pace ma Mosca deve ritirarsi dal Paese. Firmando il libro degli ospiti il presidente ucraino ha scritto che “Nel momento più difficile della storia moderna dell'Ucraina, la Germania è orgogliosa di essere un nostro vero amico e un alleato affidabile. Insieme vinceremo e riporteremo la pace in Europa”.

“Saremo sempre grati alla Germania e con la tua leadership, Olaf, c'è la chance di rendere più sicuro il mondo. Più la Germania assume la leadership, più speranze ci sono per la pace”. Zelensky ha anche confermato che “noi non attacchiamo obiettivi territoriali russi, ma liberiamo i nostri territori”.

Da parte sua, il leader tedesco ha ribadito: “Vi sosteniamo tanto a lungo quanto sarà necessario. La Russia deve rispondere dei suoi atti. L'Ucraina vuole la pace, ma non si può congelare il conflitto, la Russia deve prima di tutto ritirare le truppe”.

Altri aiuti militari da Berlino

Intanto la Germania ha annunciato un nuovo piano di aiuti militari all'Ucraina per un valore di 2,7 miliardi di euro, che comprende la fornitura di carri armati, blindati e sistemi di difesa antiaerea.

“Gli aerei da guerra saranno l'argomento della seconda parte dei nostri colloqui. Lavoriamo a formare una coalizione di combattimento con i caccia. Mi rivolgerò ai tedeschi per chiedere alla Germania di farne parte” ha specificato il presidente ucraino.

Seconda tappa del viaggio in Germania è Aquisgrana che quest’anno ha deciso di assegnare a Zelensky e al popolo ucraino il premio Carlo Magno. Un riconoscimento per gli sforzi atti a promuovere l'unità europea. Alla cerimonia presenti anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki.