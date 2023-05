Zelensky ottiene dalla Francia la promessa di nuovi aiuti militari

Di Euronews

La Francia si è impegnata a concedere nuovo sostegno militare all'Ucraina. Dalla Germania un pacchetto di aiuti da 2,7 miliardi di euro

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Francia nella giornata di domenica, in vista di una serie di colloqui bilaterali con il suo omologo francese Emmanuel Macron. La visita fa parte di un più ampio tour diplomatico, che ha già portato il leader ucraino in Germania e in Italia.

Nel corso dei colloqui all'Eliseo, Macron ha promesso a Zelensky nuovi aiuti nell'ambito del conflitto contro la Russia di Vladimir Putin: ""Nelle prossime settimane, la Francia formerà e equipaggerà diversi battaglioni con decine di veicoli blindati e carri leggeri, fra cui degli Amx-10Rc", si legge in un comunicato della presidenza transalpina.

La Germania ha promesso un pacchetto di aiuti da 2,7 miliardi di euro

Allo stesso modo, nel corso della visita a Berlino, Zelensky ha ottenuto la conferma del sostegno della Germania. Il presidente ucraino ha in particolare ringraziato il cancelliere Olaf Scholz per gli aiuti ricevuti dall'inizio della guerra. Il governo tedesco ha promesso un nuovo pacchetto militare a favore di Kiev, del valore di 2,7 miliardi di euro.

Nel frattempo, le forze ucraine continuano a prepararsi alla possibile controffensiva per recuperare il territorio conquistato dalla Russia. Il tour diplomatico appare in questo senso propedeutico all'azione militare, secondo quando indicato dallo stesso Zelensky: "Parigi. Ad ogni visita, le capacità difensive e offensive dell'Ucraina si espandono. I legami con l'Europa si rafforzano e cresce la pressione sulla Russia", aveva scritto il presidente ucraino su Twitter, prima di incontrare Macron.