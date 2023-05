Il Regno Unito addestrerà i piloti ucraini "dalla prossima estate"

Di Euronews

L'annuncio arriva nel corso dell'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La formazione è finalizzata alla preparazione in caso di fornitura degli F-16 della Nato

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ottenuto la promessa del Regno Unito a impegnarsi nell'addestramento di piloti ucraini "a partire dalla prossima estate". La proposta era stata avanzata da Londra a febbraio 2023, ma la conferma è arrivata dal primo ministro britannico Rishi Sunak nel giorno in cui il capo dello stato ucraino si è diretto a Londra per ottenere ulteriore sostegno militare nella guerra contro la Russia.

Kiev spinge per la creazione di "una coalizione di jet" che nella visione di Londra dovrebbe essere dotata anche degli F-16 della Nato.

L'addestramento "va di pari passo con gli sforzi del Regno Unito per lavorare con altri Paesi sulla fornitura" di questi caccia, i "preferiti dall'Ucraina", si legge in una nota diramata da Downing Street mentre era in corso l'incontro dei due leader a Chequers, la residenza ufficiale di campagna del primo ministro britannico.

Il programma di addestramento, fa sapere il The Guardian, permetterà ai piloti ucraini di adattare le competenze acquisite "a tipi differenti di aeromobili" e va di pari passo "con gli sforzi del Regno Unito di lavorare con altri Paesi sulla fornitura di F-16", ha annunciato Sunak.

L'annuncio risponde alla necessità espressa da Zelensky "di avere aerei da combattimento visto che l'Ucraina non riesce a controllare il proprio spazio aereo".

Al termine dell'incontro, Sunak ha dichiarato che il suo Paese rimane "fermo" nel sostegno all'Ucraina, aggiungendo che "la consegna dei caccia non è facile, perché richiede l'addestramento dei piloti ucraini e anche la logistica per controllare questi aerei".