Striscia di Gaza, in migliaia protestano contro Hamas

Di Euronews

Parte della popolazione è scesa in piazza per protestare contro i blackout, le difficili condizioni di vita e alcune politiche fiscali

Sostenitori e oppositori di Hamas si sono scontrati in piazza domenica a Khan Younis, nella Striscia di Gaza. Nelle strade sono stati incendiati alcuni pneumatici e i manifestanti si sono lanciati pietre.

Blackout, crisi e tasse

Gli scontri sono esplosi dopo che diverse migliaia di persone sono scese per breve tempo in strada in tutto il territorio, per protestare contro le croniche interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica le difficili condizioni di vita, in una rara dimostrazione pubblica di malcontento nei confronti di Hamas.

Alcune persone hanno dato fuoco anche ad alcune bandiere di Hamas, prima che un intervento della polizia interrompesse la protesta.

Nessun commento da parte di Hamas

I manifestanti hanno anche criticato Hamas per aver imposto una tassa di circa 15 dollari dai redditi mensili di 100 dollari concessi alle famiglie più povere di Gaza dal ricco Stato del Qatar. Le autorità di Hamas non hanno per ora commentato la vicenda.