Di Euronews

Secondo quanto si è appreso finora il rogo ha coinvolto altre vetture e sta interessando i palazzi adiacenti. Ignoto il numero dei feriti

Ore di paura in centro a Milano, per un incendio scoppiato all'angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari, in zona Porta Romana, e causato dall'esplosione di un furgone parcheggiato in strada.

Il rogo è stato completamente domato ma ha causato disagi, danni, e due feriti con lievi ustioni. Uno è il conducente del mezzo che ha causato la deflagrazione. Le fiamme hanno coinvolto tre piani di un palazzo provocando, una farmacia mentre un asilo nido nelle vicinanze è stato fatto evacuare.

Sembra che il furgone trasportasse bombole di ossigeno, forse destinate al vicino Istituto Auxologico Italiano: alcuni passanti avrebbero visto una delle bombole prendere fuoco, prima della violenta esplosione. Le auto coinvolte nell'incendio sarebbero quattro.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha assicurato che "è da escludere un attentato" o eventi di natura simile.

"L'autista, che è ustionato e non è in una situazione di pericolo di vita, ha detto ai vigili del fuoco di aver visto accendersi un incendio dal vano motore che poi ha preso rapidamente le bombole di ossigeno che stava trasportando qua vicino", ha spiegato ai cronisti sul posto il primo cittadino. "Ha cercato di limitare i danni ma poi c'è stata l'esplosione. Abbiamo sgomberato l'istituto comprensivo che c'è dall'altro lato della strada. La dinamica sembra, nella sua gravità, abbastanza semplice. La situazione sembra sotto controllo".

Le bombole da cui sarebbe partita l'esplosione erano destinate ad una farmacia a piano terra che ha preso fuoco, così come un appartamento al secondo piano dell'edificio evacuato. Le vie attorno al palazzo sono chiuse per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. "Ho sentito l'esplosione - ha detto un giovane arrivato sul posto - abito qui, ho perso la moto e la macchina che sono andate a fuoco, sono entrato nell'edificio per recuperare i miei gatti ma c'era troppo fumo".

Sul posto è arrivato anche il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano con alcuni investigatori della squadra di polizia giudiziaria per un sopralluogo.