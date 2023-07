Di Euronews - Ansa

I Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per spegnere definitivamente il rogo. Secondo le prime informazioni, il bilancio è di 6 vittime e 2 feriti gravi. Ricoverati oltre 80 pazienti della struttura. In totale, erano 167 le persone presenti nella casa di riposo

Tragico incendio, avvenuto nella notte (attorno all'1.20), in una casa di riposo di Milano.

Si tratta della "Casa per Coniugi", struttura residenziale per anziani in via dei Cinquecento.

Secondo le prime informazioni, il bilancio al momento è di sei vittime e due feriti gravi. Ricoverati in ospedale oltre 80 pazienti della struttura.

In totale, erano 167 le persone presenti nella casa di riposo.

L'intervento dei Vigili del fuoco è tuttora in corso.

Non si conoscono ancora dettagli sulle cause del disastro e sulle circostanze in cui hanno perso la vita le vittime.

Tutti i pazienti ospedalizzati hanno riportato, in forma più o meno severa, sintomi da inalazione da fumo, ma nessun paziente risulta ustionato.

Nel dettaglio: due pazienti sono stati ricoverati in codice rosso, 14 in codice giallo e gli altri 65 in codice verde.

L'intervento di soccorso sanitario è stato effettuato dal'Areu con 15 ambulanze, tre automediche e due mezzi di coordinamento. Sul posto sono intervenuti, oltre all'Agenzia regionale, anche Vigili del Fuoco, forze dell'ordine e Protezione Civile.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, arrivato sul posto per un sopralluogo, ha spiegato che in considerazione delle condizioni degli ospiti della struttura si è dovuto portarli fuori "quasi uno a uno a braccia". A dare l'allarme è stata una persona di servizio e questo ha permesso di contenere le fiamme.

"Visitando le camere a fianco non c'è incendio di fuoco, ma le pareti annerite, sono le esalazioni tanto letali quanto il fuoco", ha raccontato Sala. Adesso "si sta lavorando per ricollocare anche velocemente le persone che molto spesso non sono autosufficienti" e si sta cercando posto nelle altre strutture del gestore, "perché ricordo che questa è una struttura del Comune, ma data in gestione ai privati da tanti anni. Adesso le indagini - ha concluso il sindaco di Milano - dovranno chiarire cosa è successo".