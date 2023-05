Iran: condannati per blasfemia, impiccati due uomini

Di Euronews

I due giustiziati, Sadrollah Fazeli Zarei e Youssef Mehrdad, erano accusati di blasfemia, ovvero di aver “insultato il profeta Maometto” e "bruciato il Corano"

L'Iran ha condannato a morte per impiccagione due uomini ritenuti colpevoli di avere insultato l'Islam.

A renderlo noto è stata la magistratura iraniana, tramite il sito Mizan on-line.

I due, Sadrollah Fazeli Zarei e Youssef Mehrdad, erano accusati di blasfemia, ovvero di aver “insultato il profeta Maometto” e "bruciato il Corano".

L'Iran si conferma uno dei principali ''Stati killer'' al mondo: secondo il gruppo Iran Human Rights, con sede a Oslo, dall'inizio dell'anno nel Paese sono state condannate a morte 203 persone. Ma le esecuzioni per blasfemia restano rare, dato che i casi precedenti hanno visto la riduzione della pena da parte delle autorità.

Mahmood Amiry-Moghaddam, a capo di Iran Human Rights, ha dichiarato che le esecuzioni hanno messo in luce la "natura medievale" della teocrazia iraniana.

I due uomini giustiziati, che erano stati arrestati nel maggio del 2020, sono morti nella prigione di Arak, nell'Iran centrale. Uno degli accusati avrebbe confessato di aver pubblicato un contenuto sul suo account di social media in cui ammetteva gli insulti commessi.

I gruppi di difesa dei diritti umani in Iran non credono alle confessioni, definite "forzate", dei prigionieri.

Un rapporto congiunto delle Ong Iran Human Rights (IHR) e Together Against the Death Penalty fotografa un aumento delle condanne a morte: oltre 580 persone sono state giustiziate lo scorso anno, il numero più alto di esecuzioni nel Paese dal 2015, al di sopra delle 333 condanne del 2021.