Una tragica statistica per l'Iran.

Le esecuzioni della pena di morte nella Repubblica Islamica sono aumentate del 75%, nel 2022, rispetto all'anno precedente, secondo un nuovo rapporto di due organizzazioni per i diritti umani: "Iran Human Rights" e "Together Against the Death Penalty".

Almeno 582 persone sono state condannate a morte l'anno scorso. È il numero più alto dal 2015 ad oggi, in Iran, e significativamente al di sopra della media degli ultimi 15 anni.

Le cifre sono aumentate durante gli ultimi mesi del 2022, in seguito ad un'ondata di proteste anti-regime (contro la Guida Suprema Alì Khameneie contro il presidente Ebrahim Raisi), con successiva risposta repressiva.

Le manifestazioni sono scoppiate a settembre, per la morte di Mahsa Amini, ragazza di 22 anni, arrestata dalla polizia morale di Teheran per non aver indossato correttamente il velo (spuntava un ciuffo di capelli). E non più uscita viva dal carcere.

"Iran Human Rights" e "Together Against the Death Penalty" - due associazioni che si occupano di diritti umani - dichiarano che più di cento persone in Iran rischiano tuttora la condanna a morte.

La maggior parte delle persone giustiziate lo scorso anno sono state condannate per reati legati a droga e criminalità comune.