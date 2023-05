Serbia: nuova sparatoria, almeno 8 morti vicino la città di Mladenovac

Di Euronews

Un uomo avrebbe sparata da un'auto in corsa dopo una lite nel cortile di una scuola; arrestato il presunto responsabile

Almeno otto persone sono state uccise e 13 ferite in una sparatoria in Serbia.

La Radio Televisione della Serbia ha riferito che l'aggressore ha usato un'arma automatica per sparare a caso sulle persone vicino alla città di Mladenovac, a circa 50 km a sud della capitale Belgrado, giovedì sera.

Il presunto autore del bagno di sangue, identificato dalla sigla U.B., è stato arrestato vicino alla città centrale serba di Kragujevac, a circa 100 chilometri a sud di Belgrado. Non c'è stata una conferma immediata da parte della polizia.

Le notizie sull'arresto sono seguite a una perquisizione notturna da parte di centinaia di poliziotti, che hanno isolato una zona a sud di Belgrado dove la sparatoria ha avuto luogo giovedì.

L'episodio arriva meno di 48 ore dopo che un ragazzo di 13 anni ha ucciso nove persone in una scuola di Belgrado prima di costituirsi.

Il ministro degli Interni serbo Bratislav Gasic ha descritto l'ultima sparatoria come un "atto terroristico". Per i media locali, dopo una lite notturna nel cortile di una scuola vicino a Mladenovac, il sospetto è tornato con un fucile d'assalto, ha aperto il fuoco e ha continuato a sparare a caso da un'auto in corsa.