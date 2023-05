Di Euronews

Appelli per le dimissioni di ministri e la chiusura dei principali media statali che "promuovono la violenza"

La Serbia ha schierato poliziotti in tutte e 1.800 le scuole del Paese mentre gli alunni tornano regolarmente in classe dopo la strage della scorsa settimana che ha visto un adolescente aprire il fuoco sui compagni, uccidendone otto più una guardia scolastica.

Il presidente Aleksandar Vučić ha annunciato una riduzione del 90 per cento delle armi da fuoco in circolazione: "Secondo le nuove misure, domani cominceremo a confiscare le armi illegali. Le persone hanno un mese di tempo per consegnare armi e munizioni senza conseguenze. Nessuno ti chiederà come hai ottenuto queste armi. Basta consegnarle. È tutto".

Cresce la rabbia contro il governo

Dopo il massacro a scuola e quello, compiuto l’indomani da un 20enne in due villaggi della Serbia centrale – in cui sono morte altre otto persone – i ministri sono accusati di inerzia.

Si susseguono gli appelli per le dimissioni di ministri e la chiusura dei principali organi di informazione controllati dallo Stato che spesso ospitano criminali di guerra condannati.

A Belgrado in migliaia sono scesi in piazza per protestare. "Bisogna ricostruire il sistema da zero, compreso il sistema educativo. Sono madre di due studenti e voglio che vivano in un'epoca migliore di quella che ho vissuto io, negli anni '90, 2000 e oggi", dice Marina. Le fa eco Radovan Bojicic, pensionato 67enne: "L'intera atmosfera nella società è stata creata dal sistema, in particolare dal 'primo uomo', principale promotore di questa tragedia serba".

La Serbia ha il più alto livello di possesso di armi d’Europa: circa 39 persone su 100 hanno un’arma da fuoco.