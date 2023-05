Regno Unito: sciopero degli infermieri

Di Euronews

Chiedono migliori condizioni di lavoro e retributive in vista di un incontro cruciale tra rappresentanti di sindacati, governo e Sistema sanitario nazionale

Terzo sciopero dell’anno per gli infermieri nel Regno Unito per chiedere migliori condizioni di lavoro e retributive.

Per la prima volta ha partecipato anche il personale del pronto soccorso, della terapia intensiva e dell’oncologia.

Lo sciopero di 28 ore si è svolto alla vigilia di un incontro cruciale, previsto per questo martedì, tra rappresentanti di sindacati, governo e sistema sanitario nazionale.

In cima all’agenda, l’offerta del governo di un aumento retributivo del 5 per cento, già respinta dal sindacato Royal College of Nursing (Rcn).

