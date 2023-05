Messi sospeso dal PSG

Di Euronews

Questa nuova crisi fra l'argentino e la squadra parigina potrebbe davvero riavvicinare il campione al Barcellona

Domenica, il Paris Saint Germain è stato nuovamente strapazzato sul terreno amico e ha subìto contro il Lorient (1-3), la sua nona sconfitta stagionale. Il giorno successivo, i giocatori sono stati chiamati ad allenarsi da Christophe Galtier per una seduta ad alta tensione. Sessione alla quale non ha preso parte Lionel Messi, partito in sordina senza informare la sua dirigenza, che ha sorpreso la dirigenza, ma anche i suoi compagni di squadra.

La stampa francese reagisce sulla vicenda

La dirigenza del Paris Saint-Germain, come confermato dal suo presidente Nasser al-Khelaïfi, hanno aperto un procedimento disciplinare nei confronti dell'ex giocatore dell'FC Barcelona (2005-2021). Secondo diverse fonti, tra cui l'AFP, il nativo di Rosario sarebbe stato sospeso dal club per "diversi giorni".

Secondo L'Equipe, la sospensione ammonterebbe a due settimane. Lionel Messi salterebbe quindi le prossime due partite di Ligue 1 con il PSG. contro Troyes (7 maggio) e l'Ajaccio (13 maggio).