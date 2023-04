Turchia, il presidente Erdogan riappare in pubblico

Di Euronews

Il presidente turco Recep Tayyip Ergodan è riapparso in pubblico dopo quattro giorni di assenza dovuti ad un problema di salute

Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan, che da martedì 25 aprile è alle prese con problemi di salute, è riapparso in pubblico nella mattinata di oggi, sabato 29 aprile, a Istanbul. Il capo di Stato, secondo le informazioni diffuse dal suo entourage, sarebbe stato colpito da un virus intestinale.

Finora il leader turco si era espresso soltanto tramite videomessaggi, il che aveva lasciato ipotizzare che le sue condizioni fossero più gravi rispetto a quanto indicato dalle informazioni ufficiali.

I rumors erano stati inoltre amplificati in ragione della scadenza elettorale che si avvicina: in Turchia si voterà il prossimo 14 maggio per conferire allo stesso Erdogan un ulteriore mandato o eleggere un nuovo presidente. Una tornata che assomiglia molto ad un referendum pro o contro l'attuale capo di Stato.

Ultime due settimane di campagna elettorale in Turchia

Quest'ultimo si è recato in visita al salone aeronautico Teknofest, ospitato dall'ex aeroporto Atatürk di Istanbul e presentato come "il più grande del mondo". Una vetrina soprattutto per l'industria militare turca.

Nel corso della giornata è previsto inoltre che il presidente partecipi ad un incontro pubblico a Izmir. Domenica, invece, Erdogan è atteso nella capitale Ankara per lanciare le ultime due settimane di campagna elettorale.