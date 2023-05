Isis, la Turchia: "Ucciso il capo dell'organizzazione in Siria"

Di Euronews

Secondo il presidente turco Erdogan il presunto leader dello Stato islamico in Siria è stato ucciso dalle forze speciali di Ankara

Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato che le forze speciali del proprio Paese hanno ucciso in Siria il leader del cosiddetto Stato islamico. L'uomo era noto con il nome in codice di Abu Hussein al-Qurayshi. La morte sarebbe avvenuta sabato 29 aprile, sempre stando alle parole del leader turco, che in questo momento è in piena campagna elettorale in vista della tornata prevista il 14 maggio.

"Continueremo la lotta contro le organizzazioni terroristiche"

"La nostra Agenzia nazionale di intelligence - ha affermato Erdogan - ha seguito a lungo il leader dell'Isis. Ora posso annunciarlo: sì, questa persona è stata neutralizzata nel corso di un'operazione condotta dalle forze speciali in Siria. Continueremo la nostra lotta contro le organizzazioni terroristiche".

Per ora non sono arrivate né conferme né smentite da parte dei fonti vicine all'Isis. Abu Hussein al-Qurayshi si presume abbia assunto la guida del gruppo terroristico in Siria dopo che il suo precedente capo era stato ucciso, nello scorso mese di ottobre.Secondo quanto riferito, l'uomo stava cercando di far risorgere l'organizzazione in Siria e in Iraq dopo anni di sconfitte militari che hanno provocato un netto ridimensionamento del gruppo estremista nei due Paesi.

La Turchia ha condotto numerose operazioni contro l'Isis e contro i curdi

La Turchia ha condotto numerose operazioni contro lo Stato Islamico lungo il confine siriano (e anche contro i gruppi curdi, che per Ankara sono allo stesso modo equiparati a terroristi), catturando o uccidendo sospetti militanti.